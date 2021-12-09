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Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка
Роман оформил гол в ворота своей бывшей команды
Фото: SL Benfica
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, воспитанник киевлян стал автором первого гола в этом матче.
"Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас было важно победить и выйти в плей-офф ЛЧ. Я очень уважаю "Динамо" Киев, желаю этой команде удачи, но сегодня нам были необходимы три пункта для продолжения выступлений в Лиге чемпионов.
Посмотрим, кто нам выпадет в плей-офф, но мы всегда будем играть на победу", - приводит слова Яремчука A Bola со ссылкой на Eleven Sports.
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