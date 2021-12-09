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Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Роман оформил гол в ворота своей бывшей команды

Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка

Фото: SL Benfica

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, воспитанник киевлян стал автором первого гола в этом матче.

"Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас было важно победить и выйти в плей-офф ЛЧ. Я очень уважаю "Динамо" Киев, желаю этой команде удачи, но сегодня нам были необходимы три пункта для продолжения выступлений в Лиге чемпионов.

Посмотрим, кто нам выпадет в плей-офф, но мы всегда будем играть на победу", - приводит слова Яремчука A Bola со ссылкой на Eleven Sports.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев)
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Источник:
A Bola

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Комментарии (10)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
09.12.2021 в 10:06
Я бы на його місці показав би середній палець...
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 09:35
Побольше бы таких соперников, подумал Яремчук!!!
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+1
-1
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2.dc (Николаев)
09.12.2021 в 09:27
+1, мне тоже показалось, что Ромчик мог бы быть и посдержаннее в своих эмоциях. Но, делаем "скидку" - подобное так редко бывает …PS: ниче-ниче, позовут в Сборную - будет ему темная …)))
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
09.12.2021 в 10:09
футбол - это и есть эмоции! Именно из-за них мы и любим эту игру? Что может быть интереснее выйти против родной команды, из которой тебя вышвырнули, как котенка, забить гол в важнейшем матче и ткнуть в район боссов клуба фак?
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0
-1
George_D (Харьков)
09.12.2021 в 10:11
Точно! Как я написал чуть ниже, все зависит от того, как именно игрок ушел из команды. Если его вышвырнули - то у него тройная мотивация "опустить" ... не игроков, а прежде всего РУКОВОДСТВО предыдущего клуба! Роме удалось "макнуть" Сурков в дерьмецо...
0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
09.12.2021 в 08:40
Бревенчук
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0
-5
Медведь с балалайкой (Харьков)
09.12.2021 в 08:40
очередной раз показал - что тупорылый ... умные игроки формально не празднуют против бывших клубов - и получают за это уважение !
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0
-5
kre4et (Киев)
09.12.2021 в 09:04
В Динамо ему шанса не дали, вот и обиделся
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+3
0
Конфуцій (Львів)
09.12.2021 в 09:37
Без образ, але ти просто тупа рептилія
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+3
0
George_D (Харьков)
09.12.2021 в 10:06
Все зависит от того, КАК человек ушел из команды. Если по-нормальному, то не празднуют, в знак уважения. А вот если как Луча "ушли" из Шахтера - так он после этого в три раза более эмоционально будет праздновать победу Динамо над Шахтой.PS. Думаю, нормально уйти от Суркисов невозможно, но то таке...
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+1
0


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