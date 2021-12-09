Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У Луческу реально есть яйца": Стаховский высказался о тренере Динамо
Украинский теннисист отметил хорошую работу румынского специалиста
Фото — Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский во время матча Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" (0:2) высказался о главном тренере киевлян Мирче Луческу.
– Если Луческу не выиграет чемпионат, вы простите ему это, дадите еще один шанс?
– Это не мне решать. Как болельщик я достаточно критически отношусь к его назначению, но должен отдать должное и непосредственно ему, как немолодому человеку, который прожил в Украине достаточно долгое время, построил себе определенный фан-клуб в донецком "Шахтере". Чтобы сделать такой шаг, нужно реально иметь яйца. Сколько бы денег ему не заплатили, это сильно ударило по его имиджу в "Шахтере". К тому же, он получил достаточно много негатива от болельщиков киевского "Динамо".
Поэтому сделать такой шаг и дать результат – это реально очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать и говорить, дам ему шанс или нет. Он уже сделал очень многое, потому что "Динамо" выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с "Шахтером", который по покупке и продаже игроков был намного активнее "Динамо" в этом сезоне, — сказал Стаховский.
Популярное сейчас
- Судья не оценил. Футболистка Челси эффектно помогла стюардам в поимке нарушителя
- Определился лучший игрок матча Бенфика - Динамо
- Яремчук: Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка
- ЛЧ. Бенфика - Динамо 2:0. Привет от Яремчука, конфуз от Цыганкова
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО