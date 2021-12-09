"У Луческу реально есть яйца": Стаховский высказался о тренере Динамо

Украинский теннисист Сергей Стаховский во время матча Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" (0:2) высказался о главном тренере киевлян Мирче Луческу.

– Если Луческу не выиграет чемпионат, вы простите ему это, дадите еще один шанс?

– Это не мне решать. Как болельщик я достаточно критически отношусь к его назначению, но должен отдать должное и непосредственно ему, как немолодому человеку, который прожил в Украине достаточно долгое время, построил себе определенный фан-клуб в донецком "Шахтере". Чтобы сделать такой шаг, нужно реально иметь яйца. Сколько бы денег ему не заплатили, это сильно ударило по его имиджу в "Шахтере". К тому же, он получил достаточно много негатива от болельщиков киевского "Динамо".

Поэтому сделать такой шаг и дать результат – это реально очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать и говорить, дам ему шанс или нет. Он уже сделал очень многое, потому что "Динамо" выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с "Шахтером", который по покупке и продаже игроков был намного активнее "Динамо" в этом сезоне, — сказал Стаховский.