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"У Луческу реально есть яйца": Стаховский высказался о тренере Динамо

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Украинский теннисист отметил хорошую работу румынского специалиста

"У Луческу реально есть яйца": Стаховский высказался о тренере Динамо

Фото — Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский во время матча Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" (0:2) высказался о главном тренере киевлян Мирче Луческу.

Если Луческу не выиграет чемпионат, вы простите ему это, дадите еще один шанс?

– Это не мне решать. Как болельщик я достаточно критически отношусь к его назначению, но должен отдать должное и непосредственно ему, как немолодому человеку, который прожил в Украине достаточно долгое время, построил себе определенный фан-клуб в донецком "Шахтере". Чтобы сделать такой шаг, нужно реально иметь яйца. Сколько бы денег ему не заплатили, это сильно ударило по его имиджу в "Шахтере". К тому же, он получил достаточно много негатива от болельщиков киевского "Динамо".

Поэтому сделать такой шаг и дать результат – это реально очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать и говорить, дам ему шанс или нет. Он уже сделал очень многое, потому что "Динамо" выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с "Шахтером", который по покупке и продаже игроков был намного активнее "Динамо" в этом сезоне, — сказал Стаховский.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Сергей Стаховский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 13:32
Пускай продаст эти яйца и на вырученные деньги купит каждому игроку оптический прицел.
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