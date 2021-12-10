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Яремчук еще не адаптировался в Бенфике | Анализ матчей украинцев в еврокубках
О "Динамо", "Шахтере", "Заре", Яремчуке и Вернидубе
Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов в новом видео подвел итоги еврокубковой недели для украинских команд: "Шахтера", "Динамо" и "Зари". Кроме того, Севидов также затронул тему украинского наставника "Шерифа" Юрия Вернидуба и форварда "Бенфики" Романа Яремчука.
Таймкоды:
00:05 - впечатление от матча "Шахтер" - "Шериф"
04:56 – почему где Дзерби решил провести ротацию состава на молдован?
09:15 – какие перспективы "Шерифа" с Вернидубом во главе?
11:52 - впечатление от матча "Бенфика" – "Динамо"
14:54 – как вам Яремчук в Португалии?
16:52 - впечатление от матча "Заря" - "Бодо/Глимт"
20:40 – почему "Заря" очень неуверенно себя чувствует в еврокубках на фоне УПЛ?
23:53 – какой позитив останется из этого евросезона?
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