Яремчук еще не адаптировался в Бенфике | Анализ матчей украинцев в еврокубках

Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов в новом видео подвел итоги еврокубковой недели для украинских команд: "Шахтера", "Динамо" и "Зари". Кроме того, Севидов также затронул тему украинского наставника "Шерифа" Юрия Вернидуба и форварда "Бенфики" Романа Яремчука.

Таймкоды:

00:05 - впечатление от матча "Шахтер" - "Шериф"

04:56 – почему где Дзерби решил провести ротацию состава на молдован?

09:15 – какие перспективы "Шерифа" с Вернидубом во главе?

11:52 - впечатление от матча "Бенфика" – "Динамо"

14:54 – как вам Яремчук в Португалии?

16:52 - впечатление от матча "Заря" - "Бодо/Глимт"

20:40 – почему "Заря" очень неуверенно себя чувствует в еврокубках на фоне УПЛ?

23:53 – какой позитив останется из этого евросезона?