  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Дзерби: Такие матчи, как против Шерифа, бывают раз в 15 лет. Но это часть развития Шахтера
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Такие матчи, как против Шерифа, бывают раз в 15 лет. Но это часть развития Шахтера

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Речь идет именно о поединке в Киеве

Де Дзерби: Такие матчи, как против Шерифа, бывают раз в 15 лет. Но это часть развития Шахтера

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал противостояние "горняков" с "Шерифом" в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона:

- "Реал" и "Интер" - это команды классом намного выше, почему вот у компании с "Шерифом" "Шахтер" оказался хуже, какое Вы для себя находите объяснение?

- Я думаю, что с “Шерифом” необходимо рассматривать оба матча отдельно. В первом на выезде мы показали хорошую игру, не молниеносную. Мы могли не пропустить два гола, нам не хватило эффективной игры в нападении. Нам удалось создать множество потенциально опасных моментов.

Что касается матча в Киеве, то такие случаются раз в 15 лет. Мы должны были выиграть с разницей в пять или шесть голов. А в итоге поединок закончился с ничейным счётом. Но это часть пути развития “Шахтера”. Все начинается с тренировок. Необходимо учиться не быть поверхностными еще на тренировках. Пока мы не сделаем этот шаг вперед, прежде всего в ментальном плане, не сможем стать по-настоящему сильными. Это ведь не о техническом аспекте, а именно психологическом”, - ответил Де Дзерби.

Напомним, что в квартете D Лиги чемпионов вместе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом" "Шахтер" занял последнее место с двумя очками в активе. На счету "горняков" также 12 пропущенных голов при двух забитых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BurBuzz

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Il Gatto
12.12.2021 в 14:17
Тобто, Шерифу ппц як фортануло, виграти в Реалу і Шахтаря в одному році.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.12.2021 в 13:55
ДеДзе: "Что касается матча в Киеве, то такие случаются раз в 15 лет.: " Значит 15 лет назад тренер ДеДзе и его команда сыграла также?
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
12.12.2021 в 13:51
"Такі матчі, як проти Шерифа, травпляються" в Шахтаря з ДеДзербі регулярно навіть в УПЛ. Це НЕ "частина розвитку Шахтаря". Це хибна філософія тренера або примітивний брак професійності коуча.
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
12.12.2021 в 13:50
Зєбра, це на развітіє, з тобою упадок... Слава Марлосу, ганьба Марлону!!! І Зєбрі також...Ганьба...
Ответить
+1
0
Серпень (Voznesensk)
12.12.2021 в 13:42
Кот Базилио - персонаж сказки "Буратино", как и его сообщница Лиса Алиса — отъявленный мошенник и является отрицательным персонажем. Для сбора милостыни прикидывается слепым нищим. При этом, в отличие от своей сообщницы, он заметно глупее и в результате более комичен, чем Алиса. С целью наживы Алиса вместе с Базилио пытается добыть пять золотых монет, которые Буратино получил от Карабаса-Барабаса. Кот Базилио также является персонажем продолжения сказки про Буратино: работал укротителем мышей и крыс в театре Карабаса Барабаса. Затем был вынужден покинуть город Тарабарск. Berto — для поборов с Шахты прикидывается "новым Гвардиолой". В отличие от предшественника, Лиса Луиша, заметно глупее и более комичен. С целью наживы облегчил бухгалтерию Шахтоуправления на 50 миллионов золотых монет плюс 4 миллиона золотых монет в год за работу укротителем. Неужели Berto удастся уйти безнаказанным?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...