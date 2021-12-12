Де Дзерби: Такие матчи, как против Шерифа, бывают раз в 15 лет. Но это часть развития Шахтера

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал противостояние "горняков" с "Шерифом" в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона:

“ - "Реал" и "Интер" - это команды классом намного выше, почему вот у компании с "Шерифом" "Шахтер" оказался хуже, какое Вы для себя находите объяснение?

- Я думаю, что с “Шерифом” необходимо рассматривать оба матча отдельно. В первом на выезде мы показали хорошую игру, не молниеносную. Мы могли не пропустить два гола, нам не хватило эффективной игры в нападении. Нам удалось создать множество потенциально опасных моментов.

Что касается матча в Киеве, то такие случаются раз в 15 лет. Мы должны были выиграть с разницей в пять или шесть голов. А в итоге поединок закончился с ничейным счётом. Но это часть пути развития “Шахтера”. Все начинается с тренировок. Необходимо учиться не быть поверхностными еще на тренировках. Пока мы не сделаем этот шаг вперед, прежде всего в ментальном плане, не сможем стать по-настоящему сильными. Это ведь не о техническом аспекте, а именно психологическом”, - ответил Де Дзерби.