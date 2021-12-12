Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Такие матчи, как против Шерифа, бывают раз в 15 лет. Но это часть развития Шахтера
Речь идет именно о поединке в Киеве
фото - Олександр Приходько
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал противостояние "горняков" с "Шерифом" в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона:
“ - "Реал" и "Интер" - это команды классом намного выше, почему вот у компании с "Шерифом" "Шахтер" оказался хуже, какое Вы для себя находите объяснение?
- Я думаю, что с “Шерифом” необходимо рассматривать оба матча отдельно. В первом на выезде мы показали хорошую игру, не молниеносную. Мы могли не пропустить два гола, нам не хватило эффективной игры в нападении. Нам удалось создать множество потенциально опасных моментов.
Что касается матча в Киеве, то такие случаются раз в 15 лет. Мы должны были выиграть с разницей в пять или шесть голов. А в итоге поединок закончился с ничейным счётом. Но это часть пути развития “Шахтера”. Все начинается с тренировок. Необходимо учиться не быть поверхностными еще на тренировках. Пока мы не сделаем этот шаг вперед, прежде всего в ментальном плане, не сможем стать по-настоящему сильными. Это ведь не о техническом аспекте, а именно психологическом”, - ответил Де Дзерби.
Напомним, что в квартете D Лиги чемпионов вместе с "Реалом", "Интером" и "Шерифом" "Шахтер" занял последнее место с двумя очками в активе. На счету "горняков" также 12 пропущенных голов при двух забитых.
Популярное сейчас
- Притула: Спрашивал у Зозули, кто дает в Днепре деньги на армию. Он говорил: “Лаштувка. А наши только гимн хорошо поют”
- Ломаченко отпраздновал победу над Комми с флагом малой родины. Фото
- Ломаченко - Комми: полное видео боя
- Без побед. Шахтер - Шериф 1:1. Видео голов и обзор матча
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
Новости по теме
- 14:02 Зарубежные У Динамо мандраж вместо куража, а Шахтеру жутко не хватает оригинальных идей. Аудиомнение #128
- 18:13 Зарубежные Чижевский: В случае еще одного провала в еврокубках никто с Де Дзерби уже церемониться не будет
- 12:27 Зарубежные Корниенко - о ничьей с Шерифом: Все ожидали другой результат