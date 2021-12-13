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Клубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Невиданная оплошность при стандартной процедуре

Клубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА допустил серьезную ошибку при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, которая ставит под сомнение валидность ее результатов.

Во время жеребьевки изначально определяется команда из несеянной группы, а затем в специальную корзину помещались шарики с сеяными командами, которые могут с ней встретится. Но УЕФА допустил ошибку. В корзину соперников “Вильярреала” попал “Манчестер Юнайтед”, с которым испанская команда встречалась в группе, и именно “Юнайтед” в итоге выпал команде Унаи Эмери. “Юнайтед” был в итоге заменен на следующий шарик (“Манчестер Сити”).

Но при выборе несеянного соперника “Атлетико” УЕФА снова ошибся. Так как шариков с “Манчестер Юнайтед” стало на один меньше, вместо МЮ УЕФА отправил в возможных соперников “Атлетико” “Ливерпуль”, с которым они были в группе. “Атлетико” в итоге выпала “Бавария”.

УЕФА допустил три ошибки:

  • “Манчестер Юнайтед” был в корзине “Вильярреала”, хотя они играли в одной группе.
  • “Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе
  • “Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.

По информации ESPN, “Атлетико” уже обратился в УЕФА с разъяснениями по поводу жребия. Требует переиграть жребий "Вильярреал". Решение будет принято в течение часа. “Манчестер Юнайтед” не обращался с запросом, но также ждет разъяснений.

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В статье: УЕФА Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Комментарии (5)
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igor_ignat (Weimar)
13.12.2021 в 15:02
наперсточники...
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2021 в 14:49
давай по-новой миша, все хня (с)
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+1
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
13.12.2021 в 14:47
Так переживали щоб Аршавін не натупив, що натупили самі
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+1
0
efim423 (odessa)
13.12.2021 в 14:47
будет повторная жеребьёвка , хватит спать редакторы
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0
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Kela (Одесса)
13.12.2021 в 14:39
жулики
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0
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