Клубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф

УЕФА допустил серьезную ошибку при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов , которая ставит под сомнение валидность ее результатов.

Во время жеребьевки изначально определяется команда из несеянной группы, а затем в специальную корзину помещались шарики с сеяными командами, которые могут с ней встретится. Но УЕФА допустил ошибку. В корзину соперников “Вильярреала” попал “Манчестер Юнайтед”, с которым испанская команда встречалась в группе, и именно “Юнайтед” в итоге выпал команде Унаи Эмери. “Юнайтед” был в итоге заменен на следующий шарик (“Манчестер Сити”).

Но при выборе несеянного соперника “Атлетико” УЕФА снова ошибся. Так как шариков с “Манчестер Юнайтед” стало на один меньше, вместо МЮ УЕФА отправил в возможных соперников “Атлетико” “Ливерпуль”, с которым они были в группе. “Атлетико” в итоге выпала “Бавария”.

УЕФА допустил три ошибки:

“Манчестер Юнайтед” был в корзине “Вильярреала”, хотя они играли в одной группе.

“Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе

“Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.

По информации ESPN, “Атлетико” уже обратился в УЕФА с разъяснениями по поводу жребия. Требует переиграть жребий "Вильярреал". Решение будет принято в течение часа. “Манчестер Юнайтед” не обращался с запросом, но также ждет разъяснений.