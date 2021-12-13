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УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов
В 16:00 по киевскому времени все начнется заново
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА принял решение провести повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов и отменить результаты предыдущего жребия.
“Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, которое сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов произошла существенная ошибка. В результате жребий признается недействительным и будет проведет заново в 16:00”, – сообщает УЕФА.
Ошибка произошла из-за того, что в соперники “Вильярреалу” попался “Манчестер Юнайтед”, с которым они ранее встречались в группе. Затем “Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе, а “Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.
“Вильярреал” и “Атлетико” обратились с УЕФА по с разъяснениями по поводу жребия и вероятно ради избежания скандала организатор ЛЧ принял решение провести новую жеребьевку.
Она начнется в 16:00 по киевскому времени.
Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
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