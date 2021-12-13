  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов 
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов 

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

В 16:00 по киевскому времени все начнется заново

УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА принял решение провести повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов и отменить результаты предыдущего жребия.

“Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, которое сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов произошла существенная ошибка. В результате жребий признается недействительным и будет проведет заново в 16:00”, – сообщает УЕФА.

Ошибка произошла из-за того, что в соперники “Вильярреалу” попался “Манчестер Юнайтед”, с которым они ранее встречались в группе. Затем “Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе, а “Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.

Читайте такжеКлубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф

“Вильярреал” и “Атлетико” обратились с УЕФА по с разъяснениями по поводу жребия и вероятно ради избежания скандала организатор ЛЧ принял решение провести новую жеребьевку.

Она начнется в 16:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
13.12.2021 в 14:56
Злякався Обладатєль проти КР грати
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 15:09
По нормальному, должны проводить пережеребьевку после пары Реал Мадрид - Бенфика, косяк произошел уже позже. Это не вина Мадрида, что криворукие из УЕФА не могут нормально провести даже жеребьевку
Ответить
0
0
ZNAK_VOPROSA
13.12.2021 в 14:54
Месси влом играть против Роналду))
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 14:53
Ну вот и хорошо, а то какие-то уж слишком проходные и не интересные пары
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.12.2021 в 14:52
Вот молодцы!!!)))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...