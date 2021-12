УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов 

УЕФА принял решение провести повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов и отменить результаты предыдущего жребия.

“Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, которое сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов произошла существенная ошибка. В результате жребий признается недействительным и будет проведет заново в 16:00”, – сообщает УЕФА.

Ошибка произошла из-за того, что в соперники “Вильярреалу” попался “Манчестер Юнайтед”, с которым они ранее встречались в группе. Затем “Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе, а “Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.

“Вильярреал” и “Атлетико” обратились с УЕФА по с разъяснениями по поводу жребия и вероятно ради избежания скандала организатор ЛЧ принял решение провести новую жеребьевку.

Она начнется в 16:00 по киевскому времени.

