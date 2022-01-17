Вернидуб: В первом матче должны были забивать Шахтеру 4-5 голов

Украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб вспомнил матчи Лиги чемпионов с Шахтером, в котором дома молдавская команда выиграла со счетом 2:0, а в Киеве сыграла вничью 1:1.

"Мы 2:0 их в первом матче обыграли, а должны были забивать 4-5 голов. Да, контроль мяча у них потрясающий, но на своей половине пусть контролируют до упаду. У нас задача была в нижнем блоке сыграть правильно, и после отбора выйти в контригру.

Во второй игре да – моменты у Шахтера были, особенно первый тайм, я не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. А во втором тайме мы, мне кажется, несколько изменили игру. Да, у них были моменты, но и нас стали появляться моменты – мы начали неплохо делать этот переход из обороны в атаку, и думаю, нас это где-то наградило, и в конце игры мы сравняли", - сказал Вернидуб.