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Вернидуб: В первом матче должны были забивать Шахтеру 4-5 голов
Украинский тренер рассказал о противостоянии с Шахтером в ЛЧ
Украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб вспомнил матчи
"Мы 2:0 их в первом матче обыграли, а должны были забивать 4-5 голов. Да, контроль мяча у них потрясающий, но на своей половине пусть контролируют до упаду. У нас задача была в нижнем блоке сыграть правильно, и после отбора выйти в контригру.
Во второй игре да – моменты у Шахтера были, особенно первый тайм, я не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. А во втором тайме мы, мне кажется, несколько изменили игру. Да, у них были моменты, но и нас стали появляться моменты – мы начали неплохо делать этот переход из обороны в атаку, и думаю, нас это где-то наградило, и в конце игры мы сравняли", - сказал Вернидуб.
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