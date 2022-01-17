  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вернидуб: В первом матче должны были забивать Шахтеру 4-5 голов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: В первом матче должны были забивать Шахтеру 4-5 голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Украинский тренер рассказал о противостоянии с Шахтером в ЛЧ

Вернидуб: В первом матче должны были забивать Шахтеру 4-5 голов

Новина українською

Украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб вспомнил матчи Лиги чемпионов с Шахтером, в котором дома молдавская команда выиграла со счетом 2:0, а в Киеве сыграла вничью 1:1.

"Мы 2:0 их в первом матче обыграли, а должны были забивать 4-5 голов. Да, контроль мяча у них потрясающий, но на своей половине пусть контролируют до упаду. У нас задача была в нижнем блоке сыграть правильно, и после отбора выйти в контригру.

Во второй игре да – моменты у Шахтера были, особенно первый тайм, я не узнал свою команду. Я и на пресс-конференции признал, что не годится так играть, мы не имеем права так играть. А во втором тайме мы, мне кажется, несколько изменили игру. Да, у них были моменты, но и нас стали появляться моменты – мы начали неплохо делать этот переход из обороны в атаку, и думаю, нас это где-то наградило, и в конце игры мы сравняли", - сказал Вернидуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТДУШИВДУШУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...