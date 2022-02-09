Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поединок Юношеской лиги УЕФА Депортиво - Динамо посетило 20 115 зрителей
И это второй показатель турнира
lavozdegalicia.es
Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.
Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в
Стоить отметить посещаемость этого матча – за игрой вживую наблюдали 20 115 зрителей.
И это второй самый большой показатель посещаемости за всю историю турнира.
Лидером остается поединок сезона 2017/18 Краснодар – Реал, который собрал аудиторию в 32 510 зрителей.
Популярное сейчас
- Козловский: Как горячо мы болели, когда играли с москалями в мини-футбол, какие хорошие кричалки кричали. Это то, что нас объединяет
- Характер и Кочергин. Заря отыгралась с 0:2 в контрольном матче
- Нива уступает Подолью, победа Таврии. Все спарринги клубов Второй лиги
- Депортиво U-21 – Динамо U-21 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО