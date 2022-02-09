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Поединок Юношеской лиги УЕФА Депортиво - Динамо посетило 20 115 зрителей

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

И это второй показатель турнира

Поединок Юношеской лиги УЕФА Депортиво - Динамо посетило 20 115 зрителей

lavozdegalicia.es

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее были киевляне, которые прошли в следующий раунд турнира.

Стоить отметить посещаемость этого матча – за игрой вживую наблюдали 20 115 зрителей.

И это второй самый большой показатель посещаемости за всю историю турнира.

Лидером остается поединок сезона 2017/18 Краснодар – Реал, который собрал аудиторию в 32 510 зрителей.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Динамо (Киев)
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Источник:
la vozde galicia

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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
09.02.2022 в 22:32
А почему бы не пойти? Прекрасный и тёплый климат(даже сейчас, зимой), в стране нет войны и на границе не стоит вражеская армия, уровень жизни один из лучших в мире. Ну и конечно же приезд гранда в гости!)))
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