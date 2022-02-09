Поединок Юношеской лиги УЕФА Депортиво - Динамо посетило 20 115 зрителей

Киевское Динамо сыграло выездной поединок плей-офф 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА с испанским Депортиво.

Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее были киевляне , которые прошли в следующий раунд турнира.

Стоить отметить посещаемость этого матча – за игрой вживую наблюдали 20 115 зрителей.

И это второй самый большой показатель посещаемости за всю историю турнира.

Лидером остается поединок сезона 2017/18 Краснодар – Реал, который собрал аудиторию в 32 510 зрителей.