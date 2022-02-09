Юношеская Лига УЕФА. Депортиво U19 - Динамо U19 2:2; пен: 2:3. Даже гол Нахера не помеха

"Динамо" U-19 – это серьезная сила. Команда вышла из группы Юношеской лиги УЕФА, в которой играли "Бавария" и "Барселона" (именно они остались за спиной). Однако и соперник в раунде плей-офф достался весьма грозный – испанский "Депортиво". Не на руку "динамовцам" играл и формат турнира, предусматривающий один матч на этой стадии на поле команды, шедшей по пути чемпионов стран (в нашем случае – "Депор"). Предыдущие два домашних поединка этого турнира ла-корунцы выиграли с общим счетом 9:1.

Однако отступать украинцам было некуда. Матч действительно получился огненным. Событий столько, что хватило бы на несколько встреч взрослых футболистов. Все началось с гола испанского форварда со звучной фамилией Нахера. "Депортиво" заработал право на угловой, Фигейроа сумел прорваться на ударную позицию и пробить максимально неудобно для Игнатенко. Голкипер "Динамо" отбил как мог, Нахере уже никто не помешал добить мяч в пустую рамку.

Благо, долго "динамовцы" не горевали. Примечательно, что они ответили тем же оружием. Близниченко разыграл мяч от углового флажка, Дячук пробил по воротам, мяч не оказался в сетке, но от гущи футболистов отскочил на дальнюю штангу на одинокого Царенко – и это 1:1. Это даже лучше, чем 0:0. Ведь забитый мяч помог футболистам "Динамо" избавиться от мандража и, несмотря на отсутствие значительного количества важных игроков (разные причины – от дисквалификации до травм и температуры), поверить в собственные силы.

Однако еще через несколько минут по вере был нанесен болезненный удар. Ничто не предвещало беды, мяч держался в ногах защитников "Динамо", пошла передача обратно на Игнатенко, голкипер остановил снаряд, но не успел его выбить. Прессинг Рубена Лопеса обусловил ошибку Игнатенко – 2:1.

Пожар у ворот гостей возникал стабильно. То не справились с проходом Родригеса (пробил неудачно), то не перекусили передачу Мельи, после которой Эрнандес с нескольких метров пробил в облака (повезло). У нашей команды впереди была попытка Диалло прорваться к воротам, но Самба упал в борьбе з защитником, на что не среагировал арбитр. Также бросалось в глаза то, как часто сенегалец отдавал неточные передачи. Нужно взрослеть.

Один из ключевых эпизодов первого тайма – удаление Рубена Лопеса, заработавшего вторую желтую карточку из-за фола на Скрипнике. "Динамовцам" красная карточка в составе соперника упростила задание.

Но это только на первый взгляд. Фактически же "Депортиво" с самого начала второго тайма нагнетал. Удар Мельи был очень опасным (голкипер справился), активность Эрнандеса тоже надоедала. Вообще испанцы очень грамотно держали мяч на чужой половине поля: то стандарт заработают, то просто время потянут. Минуты и секунды были на их стороне.

Впервые после перерыва "Динамо" выстрелило в середине тайма – классно бил Близниченко. Но мгновенно был ответ от Мельи. Так что отдать киевлянам общее преимущество в игре точно было нельзя. Численное неравновесие не ощущалось.

Однако в таких случаях, как и полагается, сыграл фактор капитана, лидера команды. Яцик на левом фланге не ощутил достаточного сопротивления от Гуэрра, сместился от боковой и плюхнул издалека с "подкруткой" в дальний угол – филигранно точно. И почти сразу был еще один очень хороший момент, которым "Динамо" могло закрывать игру. Близниченко прострелил с правого фланга точно на ногу Попову, но тот с нескольких метров пробил слабо в руки Суаресу. Все могло закончиться уже тогда, или когда били Близниченко и Царенко. Вместо этого перекочевало в серию пенальти (экстра-таймы после ничейного счета регламентом не предусмотрены).

Там испанцы сделали ставку на свежих игроков (вышедших на замену) и центральных защитников, однако прогадали. Игнатенко отразил попытки Гуэрра и Барсия, Родригес попал в перекладину. А у нас ошибся только Диалло. Путь команды Игоря Костюка продолжается. И на фоне вылета всех взрослых команд из еврокубков, это – утешение.

Юношеская лига УЕФА. 1/16-я финала (один матч)

09.02.2022. Испания. Стадион "Риасор"

Арбитр в поле – Антонио Нобре (Португалия)

"Депортиво" U-19 (Испания) - "Динамо" U-19 (Украина) 2:2; пен.: 2:3

Голы: Нахера 4, Рубен Лопес 26 – Царенко 7, Яцик 75

Серия пенальти : Очуа (+), Гуэрра (-, вратарь), Гомес (+), Барсия (-, вратарь), Родригес (-, перекладина) - Попов (+), Диалло (-, вратарь), Мехди (+), Вивчаренко (+)

"Депортиво" U-19: Брайс Суарес – Фигейроа, Барсия, Родригес, Диас (Тейхо 85) – Рубен Лопес, Нахера (Мендес 46), Норьига – Мелья (Гомес 90+1), Ноэль Лопес (Виктор Гуэрра 46), Эрнандес (Очуа 7)

"Динамо" U-19: Игнатенко – Танчак, Дячук, Филатов, Вивчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник (Мехди 64) – Близниченко, Попов, Диалло

Предупреждения: Рубен Лопес 22, Рубен Лопес 36, Родригес 78, Брайс Суарес 87 – Яцик 39, Дякуч 41, Попов 78

Удаление: Рубен Лопес 36 (вторая желтая)