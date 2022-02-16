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Сразу два игрока Реала пропустят ответный матч с ПСЖ
Против ПСЖ пришлось играть жестко
Фото: twitter.com/realmadriden
Полузащитник "Реала" Карлес Каземиро и фуллбек Ферлан Менди пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" в Мадриде. У футболистов перебор желтых карточек.
Игроки заработали предупреждения в матче против "ПСЖ" во вторник (0:1) и не смогут помочь команде в Мадриде.
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:27
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