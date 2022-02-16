  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сразу два игрока Реала пропустят ответный матч с ПСЖ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сразу два игрока Реала пропустят ответный матч с ПСЖ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Против ПСЖ пришлось играть жестко

Сразу два игрока Реала пропустят ответный матч с ПСЖ

Фото: twitter.com/realmadriden

Новина українською

Полузащитник "Реала" Карлес Каземиро и фуллбек Ферлан Менди пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" в Мадриде. У футболистов перебор желтых карточек.

Игроки заработали предупреждения в матче против "ПСЖ" во вторник (0:1) и не смогут помочь команде в Мадриде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Карлос Каземиро ПСЖ Ферлан Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ТолькоДНЕПР (Днепр)
16.02.2022 в 00:27
Дастиш фанстастиш!!!)))
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...