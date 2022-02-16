Сразу два игрока Реала пропустят ответный матч с ПСЖ

Полузащитник "Реала" Карлес Каземиро и фуллбек Ферлан Менди пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" в Мадриде. У футболистов перебор желтых карточек.

Игроки заработали предупреждения в матче против "ПСЖ" во вторник (0:1) и не смогут помочь команде в Мадриде.