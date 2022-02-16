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Тренер Динамо U-19: В Юношеской Лиге УЕФА хотим пройти как можно дальше

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Аккуратный прогноз от наставника молодых киевлян

Тренер Динамо U-19: В Юношеской Лиге УЕФА хотим пройти как можно дальше

fcdynamo.com

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Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк высказался о шансах свлей команды в противостоянии с португальским "Спортингом" в Юношеской лиге УЕФА.

— То, что "Динамо" сыграет с португальцами в Киеве, дает вашей команде преимущество?

— Конечно, то, что мы играем при поддержке своих трибун, будет плюсом. На юношеском уровне ребята еще не настолько ощущают это, но все равно появляются дополнительные силы и стимулы, когда на трибунах близкие и свои болельщики.

— Задача для "Динамо" теперь максимальная – финал Юношеской лиги УЕФА?

— У нас как в чемпионате, так и в еврокубках — в каждом матче играть на победу. Но понятно, что Юношеская лига УЕФА это другие эмоции и мы, конечно, хотим пройти как можно дальше. Но загадывать наперед сложно. Перед игрой с "Депортиво" у нас тоже было много кадровых проблем, плюс ковид. Но ребята большие молодцы, выполнили все, о чем мы договаривались. Выложили все силы на футбольном поле и на характере вырвали победу.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Игорь Костюк Динамо (Киев)
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