  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Зальцбург – Бавария 1:1. Коман спасает Мюнхен от позора
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Зальцбург – Бавария 1:1. Коман спасает Мюнхен от позора

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

"Бавария" проявила характер в концовке

ЛЧ. Зальцбург – Бавария 1:1. Коман спасает Мюнхен от позора

Фото: Faisal HQ

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Вальс-Зиценхайм, "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" – "Бавария" 1:1

Голы: Адаму (21) – Коман (90)

"Зальцбург": Кен – Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер – Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Аронсон, Бернед – Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87)

"Бавария": Ульрайх – Павар, Зюле, Эрнандес – Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Киммих, Толиссо (Забитцер, 80), Коман – Мюллер, Сане – Левандовски

Предупреждения: Кен (87) – Коман (83), Забитцер (90+2)

"Зальцбург" сенсационным образом дебютировал в плей-офф Лиги Чемпионов, едва не обыграв "Баварию" на собственном поле. В прошлом году мюнхенцы забили на "Ред Булл Арене" 6 голов в групповом раунде, а сегодня лишь чудом спаслись благодаря мячу Кингсли Комана на последней минуте основного времени. Молодая команда "красных быков" выдала два очень разных тайма, но в каждом из них им удавалось достойно сдерживать Левандовски и компанию.

На выходных "Бавария" знатно опозорилась, уступив скромному "Бохуму" (4:2), но всерьёз никто это не воспринял. Мюнхенцы всегда яростно отвечают на поражения, обычно громя следующего оппонента, что все и ожидали увидеть сегодняшним вечером. Тем более, Юлиан Нагельсманн с "Бохумом" пошёл на безумный эксперимент с атакующей пятеркой впереди и одиноким Киммихом в центре поля. Кто же мог подумать, что 34-летний наставник повторит шалость и в Лиге Чемпионов, хоть и добавив к Йозуа в пару Толиссо.

Дерзкий ход не сработал. Пятёрка из Левандовски, Сане и Мюллером под ним, а также Гнабри и Команом на флангах оказались в отрыве от остальной команды. И особенно это чувствовалось, когда "Зальцбург" устремлялся в контратаки. Форвард хозяев Адаму, появившийся на поле лишь из-за травмы партнёра в дебюте встречи, открыл счёт уже на 21-й минуте, наказав "Баварию" за ленивый переход в оборону. Отдельной похвалы заслужив и вундеркинд Карим Адейеми, разогнавший этот выпад.

На перерыв гости могли уйти и с худшим счётом, не будь арбитр встречи Майкл Оливер столь либеральным. На последних минутах тайма быстроногий Адейеми едва не повторил свой коронный трюк, подставившись под Павар в чужой штрафной. Карим таким образом заработал 4 пенальти в двух стартовых матчах группового этапа, но Оливер от просмотра ВАР решительно отказался.

После перерыва "Бавария" постепенно начала создавать угрозу у ворота Кена. "Зальцбург" выдыхался и уже не мог ответить встречными атаками, но всё равно здорово оборонялся. 36-летний Ульмер каким-то чудом уверенно сдерживал Гнабри один-в-один, а реальная острота шла лишь от Комана и его индивидуальных действий. За вычетом одной контратаки после углового у владений Ульрайха "Бавария" до 90 минуты не создавала ни одного 100-процентного шанса, но в конце концов мюнхенцы всё же спаслись. Сырая идея Нагельсманна сработала. Атакующая пятёрка перегрузила 4 защитников хозяев, и Коман оказался свободен на дальнем углу, сравняв счёт на 90-й минуте. А ведь игра могла сложиться совсем иначе, пробей несколькими минутами ранее Адаму не в Павара, а в любую другую точку пустующий ворот Ульрайха.

1:1. Нагельсманн упорно следует своим идеям, что едва не стоило ему поражения от команды его экс-подопечного Маттиаса Яйссле. "Красные были" были крайне агрессивны в первом тайме и продемонстрировали удивительную выдержку во втором. Запоминающийся дебют в плей-офф ЛЧ, но удастся ли им повторить подвиг в Мюнхене в начале марта - большой вопрос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Зальцбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Фанат АПЛ
17.02.2022 в 00:50
Это скорее случайность! В ответке будет вынос тела!
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
16.02.2022 в 23:54
Бавария не заслужила ничью. Отскок. Вчера все стебались с Месси, за то, что не забил пенку и запорол все свои удары, а сегодня Левандовски вообще ни разу не ударил, более того, он и мяча в чужой штрафной ни разу не коснулся.
Ответить
+6
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2022 в 00:03
Наверное всё таки такой настрой на соперника. Думаю в ответном матче Бавария раздавит Зальцбург и не заметит.
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
17.02.2022 в 00:04
І це граючи не проти одного з грандів, а проти "вискочек". Мабуть деякі гравці Баварії вирішили, що повторять "подвиг МС"... І тепер дійсно постає питання, що може зробити кращий гравець FIFA коли його команда НІЯКА. Мессі в таких випадках все одно примудрявся хоч бити по воротах і часто рятував, а тут ZERO.
Ответить
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
17.02.2022 в 00:10
Только вот Месси в этом сезоне почти каждый матч так играет, А Роберт впервые
Ответить
+1
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...