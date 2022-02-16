Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Вальс-Зиценхайм, "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" – "Бавария" 1:1

Голы: Адаму (21) – Коман (90)

"Зальцбург": Кен – Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер – Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Аронсон, Бернед – Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87)

"Бавария": Ульрайх – Павар, Зюле, Эрнандес – Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Киммих, Толиссо (Забитцер, 80), Коман – Мюллер, Сане – Левандовски

Предупреждения: Кен (87) – Коман (83), Забитцер (90+2)

"Зальцбург" сенсационным образом дебютировал в плей-офф Лиги Чемпионов, едва не обыграв "Баварию" на собственном поле. В прошлом году мюнхенцы забили на "Ред Булл Арене" 6 голов в групповом раунде, а сегодня лишь чудом спаслись благодаря мячу Кингсли Комана на последней минуте основного времени. Молодая команда "красных быков" выдала два очень разных тайма, но в каждом из них им удавалось достойно сдерживать Левандовски и компанию.

На выходных "Бавария" знатно опозорилась, уступив скромному "Бохуму" (4:2), но всерьёз никто это не воспринял. Мюнхенцы всегда яростно отвечают на поражения, обычно громя следующего оппонента, что все и ожидали увидеть сегодняшним вечером. Тем более, Юлиан Нагельсманн с "Бохумом" пошёл на безумный эксперимент с атакующей пятеркой впереди и одиноким Киммихом в центре поля. Кто же мог подумать, что 34-летний наставник повторит шалость и в Лиге Чемпионов, хоть и добавив к Йозуа в пару Толиссо.

Дерзкий ход не сработал. Пятёрка из Левандовски, Сане и Мюллером под ним, а также Гнабри и Команом на флангах оказались в отрыве от остальной команды. И особенно это чувствовалось, когда "Зальцбург" устремлялся в контратаки. Форвард хозяев Адаму, появившийся на поле лишь из-за травмы партнёра в дебюте встречи, открыл счёт уже на 21-й минуте, наказав "Баварию" за ленивый переход в оборону. Отдельной похвалы заслужив и вундеркинд Карим Адейеми, разогнавший этот выпад.

На перерыв гости могли уйти и с худшим счётом, не будь арбитр встречи Майкл Оливер столь либеральным. На последних минутах тайма быстроногий Адейеми едва не повторил свой коронный трюк, подставившись под Павар в чужой штрафной. Карим таким образом заработал 4 пенальти в двух стартовых матчах группового этапа, но Оливер от просмотра ВАР решительно отказался.

После перерыва "Бавария" постепенно начала создавать угрозу у ворота Кена. "Зальцбург" выдыхался и уже не мог ответить встречными атаками, но всё равно здорово оборонялся. 36-летний Ульмер каким-то чудом уверенно сдерживал Гнабри один-в-один, а реальная острота шла лишь от Комана и его индивидуальных действий. За вычетом одной контратаки после углового у владений Ульрайха "Бавария" до 90 минуты не создавала ни одного 100-процентного шанса, но в конце концов мюнхенцы всё же спаслись. Сырая идея Нагельсманна сработала. Атакующая пятёрка перегрузила 4 защитников хозяев, и Коман оказался свободен на дальнем углу, сравняв счёт на 90-й минуте. А ведь игра могла сложиться совсем иначе, пробей несколькими минутами ранее Адаму не в Павара, а в любую другую точку пустующий ворот Ульрайха.

1:1. Нагельсманн упорно следует своим идеям, что едва не стоило ему поражения от команды его экс-подопечного Маттиаса Яйссле. "Красные были" были крайне агрессивны в первом тайме и продемонстрировали удивительную выдержку во втором. Запоминающийся дебют в плей-офф ЛЧ, но удастся ли им повторить подвиг в Мюнхене в начале марта - большой вопрос.