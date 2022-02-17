Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Месси в списке нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Половина команд уже провела первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА огласила список претендентов на звание лучшего игрока недели, проголосовать можно на официальном сайте:
- защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк – в его активе 9 перехватов, 90% точности передач, лучшая скорость в матче (32,4 км/ч). Команда голландца одержала победу над "Интером" в гостях (0:2);
- хавбек "РБ Зальцбург" Мохамед Камара – он пробежал 11,08 км, выбил 74% точности передач и развил максимальную скорость 29,2 км/ч, его команда дома сыграла вничью с мюнхенской "Баварией" (1:1);
- форвард "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе – его гол на 90+4-й минуте принес французскому гранду минимальную победу над мадридским "Реалом" (1:0);
- атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва – в активе португальца дубль и голевая передача в гостевом поединке против лиссабонского "Спортинга" (5:0).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УЕФА
Популярное сейчас
- Уже больше 20 лет тренирует в Англии. Сегодня День рождения у экс-футболиста Динамо Сергея Балтачи
- Зальцбург - Бавария 1:1. Видео обзор матча
- ЛЧ. Зальцбург – Бавария 1:1. Коман спасает Мюнхен от позора
- ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...