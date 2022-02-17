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Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Месси в списке нет

Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Половина команд уже провела первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА огласила список претендентов на звание лучшего игрока недели, проголосовать можно на официальном сайте:

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  • защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк – в его активе 9 перехватов, 90% точности передач, лучшая скорость в матче (32,4 км/ч). Команда голландца одержала победу над "Интером" в гостях (0:2);
  • хавбек "РБ Зальцбург" Мохамед Камара – он пробежал 11,08 км, выбил 74% точности передач и развил максимальную скорость 29,2 км/ч, его команда дома сыграла вничью с мюнхенской "Баварией" (1:1);
  • форвард "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе – его гол на 90+4-й минуте принес французскому гранду минимальную победу над мадридским "Реалом" (1:0);
  • атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва – в активе португальца дубль и голевая передача в гостевом поединке против лиссабонского "Спортинга" (5:0).
Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов - изображение 1

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В статье: Лига чемпионов Бернарду Силва Вирджил ван Дейк Килиан Мбаппе Мохамед Камара
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Источник:
УЕФА

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