Лига Чемпионов. 1/8 финала, 1-й матч

Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Лилль" 22:00

Трансляция – Megogo

Челси

Действующий победитель турнира не лучшим образом провёл групповой этап. Трудностей с выходом из группы H с "Зенитами" и "Мальме" не возникло, однако пропускать впереди себя кризисный "Ювентус" было не обязательно. В декабре-январе у "Челси" был серьёзный спад, из-за которого команда потеряла шансы на титул АПЛ. За этот отрезок "синие" 7 раз потеряли очки, страдая от коронавируса и потери Чилуэлла и Джеймса, ключевых игроков для схемы в 3 защитника.

При этом "Челси" продолжает сражения во всех кубковых соревнованиях. В февраля уставшая команда Тухеля выстрадала победу на клубном чемпионате мира, минимально обыграв "Аль-Хилял" и "Палмейрас". А уже на выходных команду ждёт финал Кубка Лиги против "Ливерпуля". Также "пенсионеры" прошли в 1/8 Кубка Англии.

Если прошлогодний "Челси" страдал от плохой реализации моменты, то сейчас "синие" страдают от того, что мало создают. На игру с "Лиллем" не будут доступны Джеймс и Чилуэлл, Аспиликуэта и Маунт под вопросом. Каллум Хадсон-Одои не сыграет из-за проблем с ахиллом.

Лилль

"Лилль" наоборот затянул с вопросом выхода в плей-офф аж до последнего тура. "Доги" набрали всего 2 очка в первых 3 турах, после чего последовательно обыграли "РБ Зальцбург", "Севилью" и "Вольфсбург", сенсационно вырвавшись на первую строчку. Успех в Лиге Чемпионов позволил немного отвлечься от катастрофы в Лиге 1.

Чемпион страны по итогам 25 туров скатился во вторую часть турнирной таблицы, отстав от лидера "ПСЖ" на 23 очка. Из одной из лучших оборон Европы "Лилль" деградировал в 11-ю защиту Франции (35 пропущенных). Хотя продвинутая статистика указывает, что всё не настолько плохо (25.38 ожидаемых пропущенных, второй показатель Лиги 1). Похоже, проседают кадрово, особенно это касается вратарской позиции.

"Лилль" всё ещё может быть неприятным соперников в низовых матчах с малым количеством моментом, коим и обещают стать обе встречи с "Челси". Но с заглохшей атакой им будет трудно – Джонатан Дэвид не забивал 2 месяца, а реализация Бурака Йылмаза в этой кампании не выдерживает никакой критики, особенно на фоне аномально высоких показателей сезона 2020/21.

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Статистика и факты

При Тухеле "Челси" вышел в финалы всех кубковых соревнований, в которых они принимали участие

"Челси" выиграл 5 последних матчей во всех турнирах, 4 из которых были минимальными

"Лилль" выиграл 3 последних матча в Лиге Чемпионов

"Челси" проиграл лишь 2 из 19 последних матчей в ЛЧ

Личные встречи

"Челси" и "Лилль" впервые встретились в прошлогоднем розыгрыше Лиги Чемпионов. Тогда ещё команда Фрэнка Лэмпарда одержала две победы – 1:2 во Франции и 2:1 в Лондоне.

Ориентировочные составы

"Челси": Менди – Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен – Аспиликуэта, ﻿Жоржиньо, Канте, Алонсо – Зиеш, Лукаку, Пулишич

"Лилль": Жардим – Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон – Веа, Андре, Шека, Бамба – Йылмаз, Дэвид

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Челси – Лилль от UA-Футбол

"Челси" в последние недели выглядел откровенно уставшим, но всё равно добивался побед. "Лилль" же в сравнении с прошлой кампанией деградировал ещё сильнее, чем их соперник. Ждём низового матча с малым количеством моментов, в котором хозяева обязаны выигрывать. Прогноз: победа "Челси" 2:0. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом в районе 2.1.