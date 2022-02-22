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Источник: УЕФА на неделю перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг
Изначально проведение матча было запланировано на 2 марта
Фото: УЕФА
УЕФА перенес матч Юношеской лиги УЕФА между "
Новая дата – 9 марта вместо 2-го, как планировалось ранее.
Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.
Мировое сообщество резко осудило данные действия России, грозя новыми санкциями.
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