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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: УЕФА на неделю перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Изначально проведение матча было запланировано на 2 марта

Источник: УЕФА на неделю перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг

Фото: УЕФА

Новина українською

УЕФА перенес матч Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" U-19 и "Спортингом", сообщает репортер BBC Sport Саймон Стоун.

Новая дата – 9 марта вместо 2-го, как планировалось ранее.

Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.

Мировое сообщество резко осудило данные действия России, грозя новыми санкциями.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 19:50
Пішло газове бабло по кишенях "членів" уефа...
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Ипать кротоф (Киев)
22.02.2022 в 19:04
Оптимісти
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Romerik (YNWA)
22.02.2022 в 18:55
Перенесуть на нейтральну територію, побачите. Тепер кожен клуб буде давити наші клуби, користуючись нашою ситуацією, а ті мразі з УЄФА будуть їм угождати...
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