Источник: УЕФА на неделю перенес матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг

УЕФА перенес матч Юношеской лиги УЕФА между " Динамо " U-19 и "Спортингом", сообщает репортер BBC Sport Саймон Стоун.

Новая дата – 9 марта вместо 2-го, как планировалось ранее.

Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.

Мировое сообщество резко осудило данные действия России, грозя новыми санкциями.