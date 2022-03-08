Лига Чемпионов. 1/8 финала

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "РБ Зальцбург" 7:1 (общий счёт – 8:2)

Голы: Левандовски (12, пен, 21, пен, 23), Гнабри (31), Мюллер (54, 83), Сане (85) – Кьергор (70)

"Бавария": Нойер – Эрнандес (Упамекано, 60), Зюле (Нианзу, 66), Павар – Мусиала (Рока, 66), Киммих – Коман (Чупо-Мотинг, 66), Сане, Мюллер, Гнабри (Сарр, 46) – Левандовски

"РБ Зальцбург": Кён – Ульмер, Вебер, Соле (Пёнтковски, 46), Кристенсен – Зайвельд (Сучич, 46), Камара (Тижани, 67), Капальдо – Эронсон – Адейеми (Шешко, 62), Адаму (Кьергор, 61)

Если у кого из наших соседей и получается с блицкригом, так это у Польши. "Бавария" не оставила "РБ Зальцбургу" шансов в ответной игре 1/8 финала, решив исход борьбы уже в первые полчаса, к тому моменту добыв перевес в 4 гола. Роберт Левандовски оформил хет-трик в дебюте встречи, в одностороннем порядке разобравшись с защитой австрийцев, а во второй половине приложился ещё и Томас Мюллер.

В сравнении с первым матчем на "Ред Булл Арене" австрийцам и близко не удалось показать своей лучшей игры, и тому есть сразу несколько объяснений. Во-первых, подготовку к ответке смазал ковид: 15 игроков и членов персонала перед поездкой в Мюнхен переболели коронавирусом. Все, кроме Ноа Окафора, успели выздороветь, но большая часть команды потеряла тонус.

Второй и ещё более важный момент – выполненное домашнее задание от Нагельсманна. 34-летний наставник вновь вышел с безумной расстановкой 3-2-4-1, да ещё и с лёгким Мусиалой в опорной зоне. Но на этот раз это уже не так существенно било по балансу "Баварии", и те просто снесли своих соперников. Каждый член атакующей пятёрки не ушёл без голевых действий. К тому же в ворота наконец вернулся Мануэль Нойер, а нестабильного Упамекано усадили на лавку для запасных. Успех был неизбежен.

Гости неплохо начали встречу, но безумная десятиминутка от Левандовски похоронила шанс РБ уже к 23-й минуте. Роберт устроил для бедолаги Максимилина Вебера ночной кошмар наяву. Поляк начал с промаха в очевидной голевой ситуации, но и не думал останавливаться. Левандовски дважды подставился под Вебера в штрафной, после чего дважды уверенно реализовал пенальти. На этом Лёва не остановился и ещё раз унизил австрийского защитника, забив в контратаке. До перерыва своё слово скачал и Гнабри.

Во вторй половине Леванголски наконец прикрыли, но это позволило разбушеваться двумя "десяткам": сначала Мюллер и Сане ассистировал друг другу на гол, а напоследок Лерой ещё и оформил дубль. Гостей хватило лишь на гол престижа от Кьергора. 7:1.

"Бавария" легко выходит в четвертьфинал и ждёт дальнейшего жребия. Это было убедительно и устрашающе, но в следующем раунде экстремальные тактические штучки о Нагельсманна могут и не пройти. Хотя тем интереснее будет посмотреть на это с соперником посерьёзнее.