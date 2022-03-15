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ЛЧ. Аякс - Бенфика 0:1. Яремчук в четвертьфинале
Бенфика неожиданно обыграла Аякс на его поле в ответном матче 1/8
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Амстердам, “Йохан Кройф Арена"
“Аякс” Амстердам – “Бенфика” Лиссабон 0:1 (результат первого матча – 2:2)
Гол: Нуньес 77
“Аякс”: Онана – Блинд, Мартинес, Тимбер (Кудус 90+6), Мазрауи – Гравенберх, Бергейс (Классен 81), Альварес (Бробби 82) – Тадич, Аллер, Антони
“Бенфика”: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Лазаро 90+2) – Эвертон (Яремчук 72), Вайгль, Таарбат (Мейте 46), Рафа Силва – Нуньес (Гонсалвеш 81), Рамуш (Бернардо 90+1)
Предупреждения: Тимбер 83, Блинд 90+5, Гравенберх 90+5 – Рамуш 67
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