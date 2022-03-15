УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Аякс - Бенфика 0:1. Яремчук в четвертьфинале 
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Аякс - Бенфика 0:1. Яремчук в четвертьфинале 

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бенфика неожиданно обыграла Аякс на его поле в ответном матче 1/8

ЛЧ. Аякс - Бенфика 0:1. Яремчук в четвертьфинале 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч. Амстердам, “Йохан Кройф Арена"

“Аякс” Амстердам – “Бенфика” Лиссабон 0:1 (результат первого матча – 2:2)

Гол: Нуньес 77

“Аякс”: Онана – Блинд, Мартинес, Тимбер (Кудус 90+6), Мазрауи – Гравенберх, Бергейс (Классен 81), Альварес (Бробби 82) – Тадич, Аллер, Антони

“Бенфика”: Влаходимос – Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Лазаро 90+2) – Эвертон (Яремчук 72), Вайгль, Таарбат (Мейте 46), Рафа Силва – Нуньес (Гонсалвеш 81), Рамуш (Бернардо 90+1)

Предупреждения: Тимбер 83, Блинд 90+5, Гравенберх 90+5 – Рамуш 67

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 00:02
Вітаємо Романа.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...