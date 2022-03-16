ЛЧ. Ювентус - Вильярреал 0:3. Полный провал. Всей Италии

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Вильярреал" 0:3 (первый матч - 1:1)

Голы: Морено 78 (пен.), Пау Торрес 85, Данжума 90+2 (пен.)

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Ругани (Дибала 79), Де Шильо, Артур, Локателли (Бернардески 83), Рабио, Куадрадо, Влахович, Мората (Кен 86)

"Вильярреал": Рулли, Орье, Пау Торрес, Альбиоль, Эступиньян, Капуэ, Парехо (Педраса 86), Пино (Чуквуэзе 75), Тригерос (Коклен 64), Ло Чельсо (Морено 74), Данжума

Предупреждениe: Де Лихт 90+1

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Далеко не впервые за последние десять лет "Ювентус" остался последним действующим итальянским клубом в Лиге Чемпионов. Этот статус он желал сохранить как можно дольше. 21 матч подряд во всех турнирах без поражений в основное время, укрепление в зоне Лиги Чемпионов в Серии А, довольные заявления тренера и игроков о сплоченной солидной команде, опыт, Душан Влахович, желание реабилитироваться за два вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд - все это превращало его в фаворита отчетного матча.

Впрочем, "Вильярреал" вовсе не собирался сдаваться. В первом матче он доминировал, в нынешнем сезоне уже побеждал в Италии "Аталанту", выбив её из турнира. Он также в целом идёт неплохо. А об уме Унаи Эмери, его опыте в матчах плей-офф (рекордсмен проходов, если считать все Еврокубки), об организованности "Желтой Субмарины", её опасности в контратаках предупреждал сам Аллегри. Команда которого, несмотря на результаты, все ещё несбалансированна и точно лишена яркости.

Первым таймом по игре Аллегри как раз должен быть весьма доволен. Были в нем отрезки и затишья, и сумасшедшего темпа, и прессинга обеих команд. При этом контроль "Ювентуса" не вызывал сомнения. Хотя мячом в целом владел чаще не он. Гостям приходилось очень трудно под прессингом хозяев. Особенно на флангах. Рулли пришлось тащить удар головой Мораты с навеса Куадрадо и Влаховича после прострела слева. А также пару плотных ударов издали. Прострел Де Шильо Влахович в упор замкнул в перекладину.

"Вильярреал" ответил разве что неудачными ударами из-за пределов штрафной.

Второй тайм уже был совершенно иным. Будто на поле вышли другие команды. "Вильярреал" решил отойти в довольно-таки глухую оборону, владея мячом после перерыва лишь 33 процента времени. "Ювентус" же таким преимуществом ожидаемо не сумел воспользоваться. Да даже толком и не пытался. Просто катал мяч, вызывая даже раздражение своих болельщиков. Правду говоря, привычных к такому в обеих каденциях Аллегри. Разве что Рабио нанес приличный удар. Рулли отбил. Хозяева еще и заснули с заменами.

Гости как раз не заснули, а проснулись. Именно вышедшие на замену Коклен и Морено (кстати, в последний момент оправившиеся от травм) сделали первый гол. Француз прорвался в контратаке, был сбит Ругани. Арбитру матча Марциняку не понравилось слишком театральное падение, но после просмотра видео он увидел подножку. Испанец реализовал. Затем Орье подал угловой, и центральный защитник Торрес подправил левой ногой. А затем в еще одной контратаке Де Лихт отбил удар Данжумы рукой.

Итак, итальянских команд вновь не будет в 1/4 финала. "Ювентуса" - в третий раз подряд. Причем этот - наиболее позорный. Он слишком поверил в себя в свете результатов, не желая видеть унылую игру. Оборона пропустила в седьмом матче из последних девяти, так что своей слабостью точно не удивила. Аллегри опоздал с заменами. А команда Эмери после непростого первого тайма тактически вынесла соперника во втором. Принеся своему наставнику заслуженный первый четвертьфинал Лиги Чемпионов в карьере.