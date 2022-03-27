Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА предлагает новые финансовые правила вместо ФФП
Главное изменение – ограничение трат на зарплаты, трансферы и агентов до 70% выручки
Фото: ru.uefa.com
УЕФА предлагает ввести новые финансовые правила в европейском футболе, на замену устаревшему и неэффективному ФФП. Главный пункт этих правил – ограничение 70 процентами выручки клуба трат на зарплаты игроков, трансферы и выплаты агентам с 2025 года.
Если решение будет принято, в 2023 году ограничение составит не более 90% выручки, в 2024 – 80%, в 2025 и далее – 70%. Также в планах удвоение разрешенных убытков за трехлетний период с 30 до 60 миллионов евро, если они покрываются владельцами команды.
Наказаниями в новой системе будут снятие очков, понижение в классе, исключение из европейских соревнований. Все эти нововведения будут представлены на встрече Европейской Клубной Ассоциации в Вене.
Популярное сейчас
- 26 марта россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины
- Это уже восьмой. ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
- Вирт: Отец Тимощука записался в Луцкую терроборону
- Клубы хотят реформировать Лигу Чемпионов и получить два места через рейтинг команд
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей