УЕФА предлагает новые финансовые правила вместо ФФП

УЕФА предлагает ввести новые финансовые правила в европейском футболе, на замену устаревшему и неэффективному ФФП. Главный пункт этих правил – ограничение 70 процентами выручки клуба трат на зарплаты игроков, трансферы и выплаты агентам с 2025 года.

Если решение будет принято, в 2023 году ограничение составит не более 90% выручки, в 2024 – 80%, в 2025 и далее – 70%. Также в планах удвоение разрешенных убытков за трехлетний период с 30 до 60 миллионов евро, если они покрываются владельцами команды.

Наказаниями в новой системе будут снятие очков, понижение в классе, исключение из европейских соревнований. Все эти нововведения будут представлены на встрече Европейской Клубной Ассоциации в Вене.