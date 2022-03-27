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УЕФА предлагает новые финансовые правила вместо ФФП

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(3 голосов)

Главное изменение – ограничение трат на зарплаты, трансферы и агентов до 70% выручки

УЕФА предлагает новые финансовые правила вместо ФФП

Фото: ru.uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА предлагает ввести новые финансовые правила в европейском футболе, на замену устаревшему и неэффективному ФФП. Главный пункт этих правил – ограничение 70 процентами выручки клуба трат на зарплаты игроков, трансферы и выплаты агентам с 2025 года.

Если решение будет принято, в 2023 году ограничение составит не более 90% выручки, в 2024 – 80%, в 2025 и далее – 70%. Также в планах удвоение разрешенных убытков за трехлетний период с 30 до 60 миллионов евро, если они покрываются владельцами команды.

Наказаниями в новой системе будут снятие очков, понижение в классе, исключение из европейских соревнований. Все эти нововведения будут представлены на встрече Европейской Клубной Ассоциации в Вене.

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В статье: УЕФА финансовый fair play
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