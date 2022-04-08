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Наград много не бывает. Бензема - автор лучшего гола недели в ЛЧ
Браво!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Автор трех голов в ворота "Челси" Карим Бензема продолжает собирать награды. Сегодня мы сообщали, что француз был признан лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов.
Помимо этого, нападающий "Реал" также забрал награду за лучший гол первых матчей четвертьфинала . В забеге он опередил Кая Хавертца, Садио Мане и Кевина де Брюйне.
Benzema, De Bruyne, Havertz & Mané were all competing for UCL Goal of the Week...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2022
Find out who's claimed the prize ????#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/jZHVPLGIB8
Отметим, что в нынешней ЛЧ Карим уже наколотил 11 голов. Больше только к Левандовского - 12.
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