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Наград много не бывает. Бензема - автор лучшего гола недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Наград много не бывает. Бензема - автор лучшего гола недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Автор трех голов в ворота "Челси" Карим Бензема продолжает собирать награды. Сегодня мы сообщали, что француз был признан лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов.

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Помимо этого, нападающий "Реал" также забрал награду за лучший гол первых матчей четвертьфинала . В забеге он опередил Кая Хавертца, Садио Мане и Кевина де Брюйне.

Отметим, что в нынешней ЛЧ Карим уже наколотил 11 голов. Больше только к Левандовского - 12.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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