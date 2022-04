Наград много не бывает. Бензема - автор лучшего гола недели в ЛЧ

Автор трех голов в ворота "Челси" Карим Бензема продолжает собирать награды. Сегодня мы сообщали, что француз был признан лучшим футболистом недели в Лиге Чемпионов.

Помимо этого, нападающий "Реал" также забрал награду за лучший гол первых матчей четвертьфинала . В забеге он опередил Кая Хавертца, Садио Мане и Кевина де Брюйне.

Benzema, De Bruyne, Havertz & Mané were all competing for UCL Goal of the Week...



Find out who's claimed the prize ????#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/jZHVPLGIB8