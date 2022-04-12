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Симеоне: Атлетико не собирается слишком далеко отходить от своего привычного стиля

Лига Чемпионов
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Неделю назад это почти сработало

Симеоне: Атлетико не собирается слишком далеко отходить от своего привычного стиля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне дал свой комментарий перед ответным матчем против "Ман Сити".

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"Манчестер Сити" всегда играет одинаково вне зависимости от соперника. У них устоявшаяся философия, которую принимают и приветствуют болельщики.

У них отличные игроки и отличный тренер. Большую роль будут играть давление, быстрые переходы и все остальное, что нам удастся сделать.

Не собираемся слишком далеко отходить от своего привычного стиля. Нам нужно найти правильные моменты, чтобы создать то, что мы можем.

Надеюсь, сможем лучше комбинировать, быстро переходить из обороны в атаку и наоборот, а также извлечь выходу из контратак", - цитирует аргентинского наставника сайт УЕФА.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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