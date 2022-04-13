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Бавария - Вильярреал 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов между собой играют "Бавария" и "Вильярреал". В первом матче минимальную победу праздновали испанцы.
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Лига Чемпионов, 1/4 финала
"Бавария" - "Вильярреал" 1:1
Гол: Левандовский 52 - - Чуквуезе 88
Гол Левандовского
Гол Чуквуезе
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