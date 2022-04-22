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Бенфика и Зальцбург – финалисты юношеской лиги УЕФА

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Португальцы прошли "Ювентус", а австрийцы – "Атлетико"

Бенфика и Зальцбург – финалисты юношеской лиги УЕФА

Фото: twitter.com/UEFAYouthLeague

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"Бенфика" U-19 обыграла "Ювентус" U-19 (2:2, 4:3 - п-м пенальти), а "Зальцбург" U-19 прошел "Атлетико" Хувениль А (5:0) в рамках полуфиналов юношеской лиги УЕФА.

"Ювентус" U-19 – "Бенфика" U-19

Голы: 51' Анже Шибозо, 73' Риккардо Туриккья – 3' Мартим Нето, 10' Луиш Семеду

"Атлетико" Хувениль А – "Зальцбург" U-19

Голы: 15', 28' Роко Шимич, 44' Дийон Камери, 67' Толгахан Сахин, 89' Умар Диаките

В финале сыграют "Бенфика" U-19 и "Зальцбург" U-19.

Матч пройдет в понедельник, 25 апреля, в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Зальцбург (Австрия) Юношеская Лига УЕФА
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