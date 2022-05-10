Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хитрая схема. УЕФА разрешит участие в ЛЧ двум клубам, которые не попали в турнир через свой чемпионат
С 2024-го года
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
В 2024-м году футбольный мир ожидает новый формат Лиги Чемпионов. Однако он окончательно еще не был утвержден.
По информации The Guardian, очередные обновления предусматривают сокращения количества матчей в "новой Лиге чемпионов" до восьми матчей для каждого клуба на первом этапе вместо ранее предложенных десяти.
Согласно предыдущим планам, два клуба, которые не смогли выйти в Лигу чемпионов через национальный чемпионат, все равно попали бы в турнир на основе своего коэффициента, рейтинга, определяемого результатами в Европе за предыдущие пять лет.
При новом подходе также будут два места, определяемые по коэффициенту, но уже в целом по стране и только за последний год. Если бы новые правила применялись в этом сезоне, два дополнительных места достались бы клубам из Англии и Нидерландов.
Champions League: Uefa settles on new coefficient plan for places https://t.co/aoPTMGu1aW— The Guardian (@guardian) May 10, 2022
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