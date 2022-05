Хитрая схема. УЕФА разрешит участие в ЛЧ двум клубам, которые не попали в турнир через свой чемпионат

В 2024-м году футбольный мир ожидает новый формат Лиги Чемпионов. Однако он окончательно еще не был утвержден.

По информации The Guardian, очередные обновления предусматривают сокращения количества матчей в "новой Лиге чемпионов" до восьми матчей для каждого клуба на первом этапе вместо ранее предложенных десяти.

Согласно предыдущим планам, два клуба, которые не смогли выйти в Лигу чемпионов через национальный чемпионат, все равно попали бы в турнир на основе своего коэффициента, рейтинга, определяемого результатами в Европе за предыдущие пять лет.

При новом подходе также будут два места, определяемые по коэффициенту, но уже в целом по стране и только за последний год. Если бы новые правила применялись в этом сезоне, два дополнительных места достались бы клубам из Англии и Нидерландов.

Champions League: Uefa settles on new coefficient plan for places https://t.co/aoPTMGu1aW