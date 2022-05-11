  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Чеферин: УЕФА борется с планами кучки олигархов. Меньшинство не может приватизировать футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чеферин: УЕФА борется с планами кучки олигархов. Меньшинство не может приватизировать футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Люди с деньгами против людей с деньгами

Чеферин: УЕФА борется с планами кучки олигархов. Меньшинство не может приватизировать футбол

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал клубы-инициаторы Суперлиги. "Хоть мы и можем что-то потерять (в результате борьбы с Суперлигой), футбол от этого выиграет", – приводит его слова AS.

"УЕФА борется с планами кучки олигархов-миллионеров. Хоть мы и можем что-то потерять, футбол от этого выиграет.

Футбол – победитель, он стойкий. Ему нельзя приказывать, опираясь на власть. Он не может быть приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было", – сказал Чеферин.

Напомним, что из Суперлиги так и не вышел мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Эти клубы являются инициаторами турнира и все ещё надеются запустить турнир.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига Александер Чеферин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде