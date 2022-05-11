Чеферин: УЕФА борется с планами кучки олигархов. Меньшинство не может приватизировать футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал клубы-инициаторы Суперлиги. "Хоть мы и можем что-то потерять (в результате борьбы с Суперлигой), футбол от этого выиграет", – приводит его слова AS.

"УЕФА борется с планами кучки олигархов-миллионеров. Хоть мы и можем что-то потерять, футбол от этого выиграет.

Футбол – победитель, он стойкий. Ему нельзя приказывать, опираясь на власть. Он не может быть приватизирован меньшинством, каким бы могущественным оно ни было", – сказал Чеферин.

Напомним, что из Суперлиги так и не вышел мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Эти клубы являются инициаторами турнира и все ещё надеются запустить турнир.