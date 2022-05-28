Анчелотти: Я проиграл Ливерпулю в 2005-м – это было лучшее выступление моей команды в финале

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал финал Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 28 мая:

“Я работаю в Мадриде почти год, но кажется, что прошло гораздо больше времени. Такие матчи – отличная возможность для нас, мы знаем, какая история у этого клуба. Этот год был классным. Мне нравится быть в команде с этими футболистами. Я знаю, что во время финала буду немного нервничать, но это нормально. Когда посмотрю на лицо своих игроков, нервы исчезнут.

“Ливерпуль” будет пропагандировать интенсивную игру, у них индивидуально сильные исполнители. Они захотят диктовать свою игру, а мы – свою. Тот, кому это удастся лучше – победит.

Я знаю, что "Эвертон" будет поддерживать именно нас. У Мерсисайда большое соперничество. Для меня было хорошее время на синей стороне Ливерпуля.

У меня хорошие воспоминания из всех финалов. Я проиграл “Ливерпулю” в 2005 году, и по иронии судьбы это было, пожалуй, лучшее выступление одной из моих команд в финалах.

Бензема стал большим лидером, чем когда я впервые тренировал “Реал”, но его отношения и качества не изменились. Ветераны помогают молодежи, создают правильную среду”, - сказал Анчелотти.