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Анчелотти: Я проиграл Ливерпулю в 2005-м – это было лучшее выступление моей команды в финале
Сегодня за Мадрид будут болеть не только в Испании
Фото: 90min
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал финал Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 28 мая:
“Я работаю в Мадриде почти год, но кажется, что прошло гораздо больше времени. Такие матчи – отличная возможность для нас, мы знаем, какая история у этого клуба. Этот год был классным. Мне нравится быть в команде с этими футболистами. Я знаю, что во время финала буду немного нервничать, но это нормально. Когда посмотрю на лицо своих игроков, нервы исчезнут.
“Ливерпуль” будет пропагандировать интенсивную игру, у них индивидуально сильные исполнители. Они захотят диктовать свою игру, а мы – свою. Тот, кому это удастся лучше – победит.
Я знаю, что "Эвертон" будет поддерживать именно нас. У Мерсисайда большое соперничество. Для меня было хорошее время на синей стороне Ливерпуля.
У меня хорошие воспоминания из всех финалов. Я проиграл “Ливерпулю” в 2005 году, и по иронии судьбы это было, пожалуй, лучшее выступление одной из моих команд в финалах.
Бензема стал большим лидером, чем когда я впервые тренировал “Реал”, но его отношения и качества не изменились. Ветераны помогают молодежи, создают правильную среду”, - сказал Анчелотти.
Напомним, что в 2005-м году "Милан" Карло Анчелотти в Стамбуле уступил "Ливерпулю" в серии пенальти, ведя в счете 3:0. Тогда за "россонеры" выступал и украинский нападающий Андрей Шевченко.
Сегодня итальянский наставник выведет на финал Лиги чемпионов другой клуб – мадридский "Реал". "Сливочные" сыграют с "Ливерпулем", старт поединка в 22:00.
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