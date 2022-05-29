Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Реал 0:1. Видео обзор матча (обновляется)
14-й кубок Чемпионов в копилке у "сливочных"!
Faisal HQ / Автор неизвестен
В концовке первого тайма капитан мадридцев Карим Бензема поразил ворота Алиссона, но арбитр встречи отменил взятие ворот - офсайд. Но уже в начале второй половине, на 59-й минуте вингер "сливочных" Винисиус все-таки размочил счет. Этот гол и стал единственным в финальном поединке и принес Карло Анчелотти рекордную 4-ю Лигу чемпионов среди тренеров и рекордную 14-ю ЛЧ для "Реала".
Лига чемпионов, финальный матч
28 мая 2022. Париж, “Стад де Франс”
Голы: Винисиус 59
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Диас, Салах, Мане.
Главный тренер: Юрген Клопп
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Вальверде, Модрич, Винисиус, Бензема.
Главный тренер: Карло Анчелотти
Обзор первого тайма
Популярное сейчас
- ГУР МО захватила технику рф, которая была оснащена американскими микрочипами
- Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США
- Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022
- Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Новости по теме
- 00:04 Зарубежные Анчелотти: Смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности. Сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м
- 21:35 Зарубежные Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- 23:43 Зарубежные Куртуа: Когда Реал доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне