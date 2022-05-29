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Ливерпуль - Реал 0:1. Видео обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

14-й кубок Чемпионов в копилке у "сливочных"!

Ливерпуль - Реал 0:1. Видео обзор матча (обновляется)

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В концовке первого тайма капитан мадридцев Карим Бензема поразил ворота Алиссона, но арбитр встречи отменил взятие ворот - офсайд. Но уже в начале второй половине, на 59-й минуте вингер "сливочных" Винисиус все-таки размочил счет. Этот гол и стал единственным в финальном поединке и принес Карло Анчелотти рекордную 4-ю Лигу чемпионов среди тренеров и рекордную 14-ю ЛЧ для "Реала".

Лига чемпионов, финальный матч

28 мая 2022. Париж, “Стад де Франс”

“Ливерпуль” - “Реал” Мадрид 0:1

Голы: Винисиус 59

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Главный тренер: Юрген Клопп

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Вальверде, Модрич, Винисиус, Бензема.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Обзор первого тайма

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 00:05
Відчуваю одним місцем, бути біді
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