Ливерпуль - Реал 0:1. Видео обзор матча (обновляется)

В концовке первого тайма капитан мадридцев Карим Бензема поразил ворота Алиссона, но арбитр встречи отменил взятие ворот - офсайд. Но уже в начале второй половине, на 59-й минуте вингер "сливочных" Винисиус все-таки размочил счет. Этот гол и стал единственным в финальном поединке и принес Карло Анчелотти рекордную 4-ю Лигу чемпионов среди тренеров и рекордную 14-ю ЛЧ для "Реала".

Лига чемпионов, финальный матч

28 мая 2022. Париж, “Стад де Франс”

“Ливерпуль” - “Реал” Мадрид 0:1

Голы: Винисиус 59

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Диас, Салах, Мане.

Главный тренер: Юрген Клопп

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Кроос, Вальверде, Модрич, Винисиус, Бензема.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Обзор первого тайма