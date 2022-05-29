Лунин "конкурирует" с 1-м номером в Галактике, навыки Трента стоили Клоппу ЛЧ. Аудиомнение #146

Обсуждаем финальный поединок ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом". Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Объясняем, почему не стоило считать "Ливерпуль" фаворитом встречи, детально разбираем голы "Реала" (отмененный и забитый). Хвалим арбитра за его профессиональные компетенции, считаем и оцениваем моменты команды Клоппа, возносим Куртуа в ранг лучших, даем рекомендации УЕФА по организации важных матчей, а еще очень сильно бьем Трента. Омоложение для Мадрида, новый проект Юргена – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.