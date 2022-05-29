Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе сейчас думает: "Я только что отказался от перехода в клуб, выигравший 14 ЛЧ", - Джеррард
Француз выбрал деньги
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард поделился мнением о решении Килиана Мбаппе отказать "Реалу" и остаться в "ПСЖ".
"Безусловно, Килиан думает, что стал немного богаче. Но в плане футбольного решения, он посмотрит этот финал и подумает: "Я только что отказался от перехода в клуб, который выиграл 14 ЛЧ". И "Реал" вернется в финал, потому что подписывает топ-футболистов.
Если тебя приглашает "Реал" – в 99 из 100 случаев ты не откажешься", – сказал Джеррард.
Популярное сейчас
- Стать Каримом Бензема: бандитский район, отказ Фергюсону и вызов ветеранам
- Плюс 150 мертвых россиян. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
- ВСУ контратакуют в Херсонской области, россияне понесли потери - Генштаб
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО