Мбаппе сейчас думает: "Я только что отказался от перехода в клуб, выигравший 14 ЛЧ", - Джеррард

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард поделился мнением о решении Килиана Мбаппе отказать "Реалу" и остаться в "ПСЖ".

"Безусловно, Килиан думает, что стал немного богаче. Но в плане футбольного решения, он посмотрит этот финал и подумает: "Я только что отказался от перехода в клуб, который выиграл 14 ЛЧ". И "Реал" вернется в финал, потому что подписывает топ-футболистов.

Если тебя приглашает "Реал" – в 99 из 100 случаев ты не откажешься", – сказал Джеррард.