  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мбаппе сейчас думает: "Я только что отказался от перехода в клуб, выигравший 14 ЛЧ", - Джеррард
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе сейчас думает: "Я только что отказался от перехода в клуб, выигравший 14 ЛЧ", - Джеррард

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Француз выбрал деньги

Мбаппе сейчас думает: "Я только что отказался от перехода в клуб, выигравший 14 ЛЧ", - Джеррард

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард поделился мнением о решении Килиана Мбаппе отказать "Реалу" и остаться в "ПСЖ".

"Безусловно, Килиан думает, что стал немного богаче. Но в плане футбольного решения, он посмотрит этот финал и подумает: "Я только что отказался от перехода в клуб, который выиграл 14 ЛЧ". И "Реал" вернется в финал, потому что подписывает топ-футболистов.

Если тебя приглашает "Реал" – в 99 из 100 случаев ты не откажешься", – сказал Джеррард.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стивен Джеррард Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
HITC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде