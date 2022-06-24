Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удар по Шерифу: УЕФА запретил проведение матчей в Приднестровье
Из-за войны в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA
УЕФА сегодня официально запретил проведение еврокубковых матчей в оккупированном россиянами Приднестровье.
"Шерифу", который многие годы представляет регион в международном футболе, предложено найти стадион в другой, более безопасной части Европы.
"Решение принято в соответствии с выводами Исполнительного комитета УЕФА в связи с эскалацией военного конфликта, кульминацией которого стало вторжение российской армии на территорию Украины", - говорится в заявлении чиновников.
Времени у "Шерифа" в обрез - клуб начнет квалификацию Лиги чемпионов уже 6 июля матчем против боснийского "Зриньски".
В прошлом сезоне команду из сепаратистского региона тренировал украинец Юрий Вернидуб, под руководством которого "Шериф" впервые в истории вышел в групповой раунд ЛЧ и даже обыграл там "Реал" (2:1).
Популярное сейчас
- Генштаб: На Южнобугском направлении в результате наступления ВСУ часть сил врага оставила свои позиции
- Украинец и испанец. Днепр-1 имеет две кандидатуры на замену Йовичевичу
- Румынский тренер - о Луческу: Не хочу произносить его имя. Он взял большие деньги
- Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО