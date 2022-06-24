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Удар по Шерифу: УЕФА запретил проведение матчей в Приднестровье

Лига Чемпионов
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Из-за войны в Украине

Удар по Шерифу: УЕФА запретил проведение матчей в Приднестровье

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA

Новина українською

УЕФА сегодня официально запретил проведение еврокубковых матчей в оккупированном россиянами Приднестровье.

"Шерифу", который многие годы представляет регион в международном футболе, предложено найти стадион в другой, более безопасной части Европы.

"Решение принято в соответствии с выводами Исполнительного комитета УЕФА в связи с эскалацией военного конфликта, кульминацией которого стало вторжение российской армии на территорию Украины", - говорится в заявлении чиновников.

Времени у "Шерифа" в обрез - клуб начнет квалификацию Лиги чемпионов уже 6 июля матчем против боснийского "Зриньски".

В прошлом сезоне команду из сепаратистского региона тренировал украинец Юрий Вернидуб, под руководством которого "Шериф" впервые в истории вышел в групповой раунд ЛЧ и даже обыграл там "Реал" (2:1).

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В статье: Шериф (Тирасполь) война с Россией
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Источник:
Kicker

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