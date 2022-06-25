Стало известно, когда состоится ответный матч между Фенербахче и Динамо

Стали известны дата и время начала матча между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Ответный матч состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что первый для подопечных Луческу матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь 20 июля