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Стало известно, когда состоится ответный матч между Фенербахче и Динамо

Лига Чемпионов
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Поединок будет проведен в Стамбуле

Стало известно, когда состоится ответный матч между Фенербахче и Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стали известны дата и время начала матча между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Ответный матч состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что первый для подопечных Луческу матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь 20 июля

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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