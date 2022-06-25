Лига Чемпионов
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Стало известно, когда состоится ответный матч между Фенербахче и Динамо
Поединок будет проведен в Стамбуле
Фото: ФК Динамо Киев
Стали известны дата и время начала матча между турецким "Фенербахче" и киевским "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
Ответный матч состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что первый для подопечных Луческу матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь 20 июля
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Источник:Телеграм-канал "Динамо"
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