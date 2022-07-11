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ЛЧ. Три высокорейтинговых команды могут вылететь и в перспективе понизить корзину Зари в Лиге конференций
Анонс ответных матчей первого квалификационного раунда
Фото - УЕФА
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (на путь чемпионов), проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).
Поскольку из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в отличие от второго и всех последующих, неудачники вылетают непосредственно в квалификацию Лиги конференций, кроме матча с участием представителя Норвегии (конкурент Украины в Таблице коэффициентов), важное значение имеют еще пять матчей с участием команд, которые выше "Зари" в рейтинге: "Карабах" (Азербайджан), "Мальме" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария), "Шериф" (Молдова) и ЧФР Клуж (Румыния).
Из этих пяти команд, которые, вылетев в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, могут повлиять на понижение корзины "Зари" в Лиге конференций, первые матчи не выиграли три. Более-менее комфортную жизнь обеспечил себе только "Лудогорец" (победа над "Сутьеской" 2:0).
12.07.2022
- "Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Лех" (Польша) (первый матч – 0:1);
- "Шериф" (Молдова) 20:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 0:0);
- "Сутьеска" (Черногория) 22:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:2);
- "Викингур" (Исландия) 22:30 "Мальме" (Швеция) (первый матч – 2:3).
13.07.2022
- ЧФР Клуж (Румыния) 21:30 "Пьюник" (Армения) (первый матч – 0:0).
С другой стороны, если высокорейтинговые команды (выделенные жирным) вылетят, а их обидчики в итоге не пройдут в группу Лиги чемпионов, повысятся шансы "Днепра-1" на третью корзину Лиги Европы (в случае прохождения квалификации). В случае не прохождения "Днепром-1" отбора, команда переместится в Лигу конференций. И там важно, чтобы до групп дошло как можно меньше команд с более высоким, чем у него (это касается и перспектив "Ворсклы"), рейтингом.
Стоит отдельно сказать о том, что на неделе сыграет представитель прямого конкурента Украины в Таблице коэффициентов – "Буде-Глимт". Надеяться на вылет не приходится, но даже локальная сенсация в виде потери норвежцами очков будет полезна в контексте глобальной борьбы.
12.07.2022
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) (первый матч – 0:3)
12.07.2022
13.07.2022
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