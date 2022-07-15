Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов в столице Польши

Донецкий "Шахтер" определился с местом проведения домашних поединков в Лиге чемпионов. "Горняки" проведут встречи в Варшаве на Стадионе Войска Польского, который является ареной столичной "Легии".

Пресс-служба украинского клуба сообщает, что "Шахтер" подписал договор об аренде стадиона на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание поединков станет известно после жеребьевки, которая состоится 25 августа. Продажей билетов будет заниматься "Шахтер". По договоренности клубов владельцы сезонных абонементов на домашние матчи "Легии" сезона-2022/23 смогут воспользоваться своим приоритетным правом покупки билетов на игры Лиги чемпионов. Кроме того, 5% выручки от продажи билетов будут переданы в Legia Foundation, который с начала конфликта занимается структурной помощью пострадавшим от войны.

Напомним, в настоящее время украинские стадионы не могут принимать международные матчи из-за войны, развязанной Россией на территории нашей страны.