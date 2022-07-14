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Без легионеров. Йовичевич берет на сборы Шахтера 27 футболистов

Премьер-лига
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Есть и неожиданные фамилии

Без легионеров. Йовичевич берет на сборы Шахтера 27 футболистов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Игор Йовичевич официально стал тренером "Шахтера". Хорват уже успел определиться с футболистами, которых он возьмет на первый тренировочный сбор.

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По данным клубного сайта "горняков", коуч берет в Нидерланды 27 игроков. Среди них немало футболистов молодежи, экс-представители "Мариуполя" и Андрей Тотовицкий. В списке нет ни одного легионера.

  • Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков
  • Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев
  • Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан

Отметим, что в Нидерландах "Шахтер" пробудет с 15-го по 30-е июля.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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