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Без легионеров. Йовичевич берет на сборы Шахтера 27 футболистов
Есть и неожиданные фамилии
Фото: ФК Шахтер
Сегодня Игор Йовичевич официально стал тренером "Шахтера". Хорват уже успел определиться с футболистами, которых он возьмет на первый тренировочный сбор.
По данным клубного сайта "горняков", коуч берет в Нидерланды 27 игроков. Среди них немало футболистов молодежи, экс-представители "Мариуполя" и Андрей Тотовицкий. В списке нет ни одного легионера.
- Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков
- Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев
- Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан
Отметим, что в Нидерландах "Шахтер" пробудет с 15-го по 30-е июля.
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Источник:ФК Шахтер
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