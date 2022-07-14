Без легионеров. Йовичевич берет на сборы Шахтера 27 футболистов

Сегодня Игор Йовичевич официально стал тренером "Шахтера". Хорват уже успел определиться с футболистами, которых он возьмет на первый тренировочный сбор.

По данным клубного сайта "горняков", коуч берет в Нидерланды 27 игроков. Среди них немало футболистов молодежи, экс-представители "Мариуполя" и Андрей Тотовицкий. В списке нет ни одного легионера.

Вратари : Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков

: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков Защитники : Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус

: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус Полузащитники : Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев

: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан

Отметим, что в Нидерландах "Шахтер" пробудет с 15-го по 30-е июля.