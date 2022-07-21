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Гармаш опередил Блохина по количеству еврокубковых матчей за Динамо
Поединок выдался и юбилейным
Фото: ФК Динамо Киев
Поединок против турецкого "Фенербахче" (0:0) в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов был особенным для полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша. Его выход на замену вместо Виталия Буяльского на 77-й минуте поединка стал для него 80-м еврокубковым матчем за "бело-синих".
По этому показателю он опередил Олега Блохина и догнал Андрея Ярмоленко. Безоговорочным лидером рейтинга остается Александр Шовковский, у которого на счету 143 встречи.
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Источник:ФК Динамо Киев
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