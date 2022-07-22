Попов: Хотелось победить Фенербахче, хотя ничья - неплохой результат

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал результат матча с "Фенербахче" (0:0) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Не доиграл матч, потому что в спаррингах не играл по 90 минут. Ничего серьезного, небольшая судорога только была. Все старались, отдавали силы. Хотелось победить, хотя ничья - неплохой результат.

Будем все решать в Стамбуле, и там будет намного сложнее. В первом матче не удалось только забить", - сказал Попов в комментарии FootballHub.