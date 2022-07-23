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Парашют спиной к воротам. Невероятный гол израильской команды в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В ворота греческого "Олимпиакоса"

Парашют спиной к воротам. Невероятный гол израильской команды в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов соревнуются между собой "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Олимпиакос" (Греция). Первый матч этого противостояния состоялся в среду, 20-го июля, и закончился со счетом 1:1.

Израильтяне отыгрались на второй компенсированной минуте. Гол забил Долев Хазиза. Примечательно то, каким образом отличился форвард – ударом-"парашютом", находясь спиной к воротам. Одним словом, по невероятной траектории.

На видео – с 3:50 (90+2-я минута матча).

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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