Парашют спиной к воротам. Невероятный гол израильской команды в Лиге чемпионов

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов соревнуются между собой "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Олимпиакос" (Греция). Первый матч этого противостояния состоялся в среду, 20-го июля, и закончился со счетом 1:1.

Израильтяне отыгрались на второй компенсированной минуте. Гол забил Долев Хазиза. Примечательно то, каким образом отличился форвард – ударом-"парашютом", находясь спиной к воротам. Одним словом, по невероятной траектории.

На видео – с 3:50 (90+2-я минута матча).