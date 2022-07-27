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Бущан отбил пенальти Валенсии. Динамо созраняет преимущество

Лига Чемпионов
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Герой матча

Бущан отбил пенальти Валенсии. Динамо созраняет преимущество

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Георгий Бущан спас "Динамо" Киев на 70 минуте матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче" (1:0).

Денис Попов опасно сыграл в своей штрафной площади заработав себе желтую, а для команды – пенальти. К мячу подошел Энер Валенсия, но форвард не сумел реализовать удар с точки. Всё ещё 1:0.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Георгий Бущан Динамо (Киев)
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