Бущан отбил пенальти Валенсии. Динамо созраняет преимущество

Георгий Бущан спас "Динамо" Киев на 70 минуте матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче" (1:0).

Денис Попов опасно сыграл в своей штрафной площади заработав себе желтую, а для команды – пенальти. К мячу подошел Энер Валенсия, но форвард не сумел реализовать удар с точки. Всё ещё 1:0.