Лига чемпионов. Динамо против Штурма и запасной вариант в виде первой корзины Лиги Европы

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча (дома и на выезде) без правила выездного гола.

Двенадцать команд идут по пути Чемпионов, восемь – по пути Представителей лиг. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Неудачники пути Чемпионов будут перемещены в группу Лиги Европы, неудачники пути Представителей лиг – в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Самый интересный матч для украинского болельщика – это матч с участием "Динамо" (Киев). Команда Мирчи Луческу сыграет против вице-чемпиона Австрии "Штурма". Для "Динамо" это будет уже третий поединок в Лиге чемпионов, для австрийцев – первый.

"Динамо" отстаивает честь Украины, на которую в Таблице коэффициентов оказывают давление сразу несколько стран. В частности, Норвегия, которая на прошлой неделе выскочила из-за спины. Ее чемпион сыграет против "Жальгириса", который обеспечил Литве первое в истории участие в групповом раунде евротурнира (осталось определить – в каком). Чуть слабее давление – от чехов, хорватов и датчан. Интересно, что две страны, дышащие Украине в спину в Таблице коэффициентов, - Швейцария и Греция, - своих представителей в Лиге чемпионов потеряли на предыдущем этапе (наши конкуренты выделены жирным) .

02.08.2022

"Шериф" (Молдова) 20:00 "Виктория" (Пльзень, Чехия) *;

*; "Лудогорец" (Болгария) 20:30 " Динамо" (Загреб, Хорватия) *;

" *; "Бенфика" (Португалия) 22:00 "Мидтьюлланн" (Дания)'.

03.08.2022

"Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 "Жальгирис" (Литва)*;

"Жальгирис" (Литва)*; "Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Штурм" (Австрия)';

"Штурм" (Австрия)'; "Црвена Звезда" 21:45 "Пьюник" (Армения)*.

Если "Динамо" проиграет в третьем или раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, то вылетит в группу Лиги Европы. Поэтому есть смысл говорить о шансах киевлян на первую корзину (при попадании в группу Лиги чемпионов – гарантирована четвертая корзина). Они есть, но не стопроцентные. Вакантными остаются три места, а из Лиги чемпионов туда могут вылететь четыре команды с более высоким, чем у "Динамо", личным рейтингом ("Бенфика", "Рейнджерс", "Динамо" (Загреб) и "Црвена Звезда"). Всего две из этих команд представляют наших конкурентов в Таблице коэффициентов. Так что конфликта интересов не возникает – можно болеть за вылет "Динамо" (Загреб) и "Црвены Звезды", но поддерживать проход дальше "Рейнджерса" и "Бенфики".

Тогда, однако, с одной из этих команд ("Рейнджерс" или "Бенфика") "Динамо" придется сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Это хуже, чем "Юнион" или "Мидтьюлланн", которые теоретически могли бы их выбить в Q3.

02.08.2022

"Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) 21:45 "Рейнджерс" (Шотландия)'.

Остальные матчи :

02.08.2022

"Монако" (Франция) 21:00 ПСВ (Нидерланды)';

03.08.2022

"Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Ференцварош" (Венгрия)*;

"Ференцварош" (Венгрия)*; "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Аполлон" (Кипр)*.