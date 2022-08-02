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Динамо - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Штурм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.08.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" продолжает свой путь в Лиге чемпионов. Несмотря на неутешительные прогнозы букмекеров и экспертов, киевляне сумели во втором раунде квалификации пройти "Фенербахче" и обеспечить себе минимум группу Лиги Европы. Но главная задача – это Лига чемпионов, до которой осталось два шага. Один из них – это двухматчевое противостояние со "Штурмом".
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Австрийцев, как и раньше турок, "Динамо" примет в польском Лодзи. Матч состоится в среду, 3-го августа, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит OTT-сервис "Сетанта Спорт". Подчеркиваем, что матч можно будет посмотреть только в приложении "Сетанта Спорт" и на кабельных телеканалах этой компании. На телеканалах, входящих в сервис MEGOGO, трансляции не будет.
Для просмотра вам нужно зарегистрировать на OTT-сервисе "Сетанта Спорт" >>> (www.setantasports.com) свой аккаунт (через электронную почту). Это бесплатно.
Также матч покажет телеканал "2+2", который можно найти на любом видеосервисе, в кабельной сети или на Т2. Но матч на "2+2" будет транслироваться с пятнадцатиминутной задержкой. То есть начнется в 21:15.
Если вы не сможете смотреть видеотрансляцию, предлагаем вам следить за событиями матча с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>.
Также на нашем YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" состоится прямая онлайн АУДИО-трансляция матча. Присоединяйтесь >>>
Для следящих за Таблицей коэффициентов. О влиянии "Динамо" на украинскую долю, потенциальных соперниках наших и корзинах посева – в профильном телеграмм-канале >>>
- Австрия – ORF TVthek, ORF eins.
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