Как нужно сыграть Динамо, чтобы победить Штурм? Взгляд из Австрии

Австрия опережает Украину в таблице коэффициентов, но можно ли сказать, что австрийская Бундеслига сильнее УПЛ? В прошлом сезоне венский "Рапид" в двух матчах справился с "Зарей" (3:0 и 3:2) в квалификации Лиги Европы. Теперь настал черед "Динамо". Киевскому клубу будет противостоять вторая команда Австрии "Штурм" Грац.

Австрийская Бундеслига, как и немецкая, известна прежде всего отсутствием конкуренции за первое место. "Бавария" Мюнхен выигрывает чемпионат Германии десять лет подряд, в Австрии золото в девяти сезонах подряд доставалось команде "Ред Булл Зальцбург".

"РБЗ" в последние годы регулярно играет в Лиге чемпионов и зарабатывает сумасшедшие деньги на трансферах. О других австрийских командах известно меньше. Что собой представляет "Штурм" Грац? Как он очутился на втором месте? Сильнее ли он "Динамо"? На эти и другие вопросы нам ответил Ярослав Лис, специалист по австрийскому футболу, уже несколько лет живущий в Зальцбурге и являющийся автором уникального по содержанию телеграм-канала "Christoph und sein Freund" о “Ред Булле”.

– “Зальцбург” выигрывает чемпионат Австрии девять лет подряд. Каждый сезон “Ред Булл” продает своих главных звезд, пользуются спросом и главные тренеры “быков”, однако они остаются недосягаемыми для конкурентов. Как влияет гегемония “Зальцбурга” на австрийскую Бундеслигу – она делает ее сильнее или наоборот?

– Влияет только на интригу в борьбе за чемпионство. В целом, РБ функционирует отдельно от общего австрийского футбола. Можно сравнить с соседней и более известной Бундеслигой – доминирование “Баварии” не влияет на появление ярких и крепких команд.

– Другие команды австрийской Бундеслиги хотят быть похожими на "Зальцбург" или они видят другие пути своего развития?

– В целом это трудно повторить, потому что в “Зальцбурге” игровая философия, система скаутинга игроков и тренеров отлажена годами и не меняется. Попытки авторских проектов хотя бы на уровне первых команд за время, за которое я проживаю в Австрии, были, но это обычно на пару лет. Для этого нужны финансы, стабильность в руководстве клубов, химия между спортдиром и главным тренером, которые идеально подберут состав под видение второго. Наиболее успешным примером был “ЛАСК” имени Оливера Гласнера и Валерьена Исмаэля, но от этого за пару лет ничего не осталось. Поэтому в большей степени у команд в Австрии либо нет ресурса, либо головы.

– "Штурм" играет по схеме 4-4-2 (ромб) и встречает соперников в высоком прессинге. В прошлом туре Бундеслиги он обыграл "Зальцбург". Может ли команда из Граца прервать доминирование “Ред Булла”, играя в его стиле?

– Прошлый тур абсолютно ничего нового не показал, "Штурм" чуть ли не каждый год в подобном стиле обыгрывает "быков", но на дистанции сезона это не важно. Однако ярко иллюстрирует идеальные условия игры для команды из Граца. Вертикальность, скорость перехода из обороны в атаку, агрессивность и напор – добродетели любого достойного коллектива, представляющего центральноевропейскую школу футбола.

– “Штурм” прогрессирует в турнирной таблице Бундеслиги с каждым сезоном. Кампанию 2019/20 команда из Граца завершила на шестом месте, в позапрошлом сезоне она была третьей, а в прошлом втором. За счет чего “Штурму” удалось подняться на второе место и возможна ли борьба в этом сезоне с РБ за чемпионство?

– Во-первых, в 2020 году у "Штурма" появился отличный главный скаут/спортдир в лице Андреаса Шикера, который пригласил тренера с видением Криса Ильцера после его неудачного сезона в долговой яме венской "Аустрии". Несколько замечательных трансферов, тренер с головой на месте вместо феерического на скамейке и в интервью Нестора Эль Маэстро и “Штурм” начал играть на своем уровне, а не быть худшим в чемпионской шестерке (Бундеслигу делят пополам после двух кругов соревнования – прим.ред.).

Но не надо переоценивать успехи “Штурма”. У них реально не было конкурентов за место лучшего после “Зальцбурга”. У венских грандов свои финансовые проблемы (а у "Рапида" еще классическое динамовское о тренерах с сердцем), а другие банально стреляют себе в ногу как ЛАСК, или немного не дотягивают как "Вольфсберг". Поэтому уровень ”Штурма” уже более года неизменен, хотя результаты на бумаге стали лучше.

– Тренер Кристиан Ильцер до "Штурма" провел по одному сезону в "Хартберге", "Вольфсберге", и "Аустрии". В Граце он начинает свой третий сезон. Как Ильцер менялся с годами и почему ему удалось остановиться в “Штурме” дольше всего? Какой он тренер – вспыльчивый или спокойный, он мотиватор или тактик? Может им в будущем заинтересоваться "Зальцбург" или клуб немецкой Бундеслиги?

– Ильцер нашел спортивного директора, который в него поверил. На повышение, по крайней мере, в Австрии, уже некуда идти. Ильцер – тренер со своим четким видением игры. Крис на бровке почти всегда спокоен, мотиватором назвать его на фоне некоторых других персонажей в австрийском футболе тяжело. Тактик? И да, и нет. Ильцер как Гласнер, имеет свою четкую структуру игры (у Гласнера 3-4-3, у Ильцера 4-4-2 с ромбом), он любит агрессивный футбол, неважно, речь идет об атакующих действиях, обороне или прессинге, вертикальности в игре, где ширина поля играет только вспомогательную роль, когда нужно "разрядить" перенасыщенный центр поля. Все его успешные команды (“Хартберг”, “Вольфсберг”, “Штурм”) играли именно так. Следует отметить, что у Ильцера тактическая гибкость работает только в своей модели игры. Он может быть креативным с позициями футболистов, например, поставить опорника на место десятки, но далеко за пределы философии своей игры тренер "Штурма" не выходит.

Unsere @ChampionsLeague Qualifikations-Reise hat begonnen und wir sind sicher im polnischen Lodz gelandet. Bald steht das Abschlusstraining auf dem Programm!????⚫️⚪️ #sturmgraz #UCL pic.twitter.com/mBYYOwDzW9 — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 2, 2022

Если вам может показаться, что это довольно топорный и физический футбол, то я немного не соглашаюсь, ведь почти во всех его командах были игроки с отличным пасом и креативностью. В нынешнем “Штурме” это вечно травмированная миниатюрная десятка Отар Китеишвили и трудолюбивый и технический вингер, которого Ильцер в Вене в возрасте 23 (!) лет откопал в дубле “Аустрии” и забрал в Грац. Это Манприт Саркария.

Все это в целом делает его будто бы достойным кандидатом под редбулловский футбол, однако у них своя экосистема и они давно уже не берут никого со стороны, если говорить о внутренней австрийской кухне.

– Как сказал капитан “Штурма” Штефан Хирлендер в интервью Der Standard, его команда – аутсайдер в противостоянии с “Динамо”. Действительно ли вице-чемпион Украины в своем нынешнем состоянии сильнее "Штурма"? Какие в целом в Австрии ожидания от матча с "Динамо"?

– Я думаю, что это был скорее комплимент. Австрийский и украинский чемпионаты примерно равны по уровню игры, по крайней мере, к началу 2022 года. Ожидаю тяжелое противостояние, как у "Динамо" было с "Фенербахче". Что касается общего фона, то болельщики “Штурма” может и грезят ЛЧ-кампанией где-то 20-летней давности, но прошлогодняя ЛЕ показала, что без опыта и скамейки запасных можно показывать только интересную игру, а не давать результат против сильных команд из других стран (“Штурм” занял последнее место в своей группе Лиги Европы – прим.ред.).

– Кто главная звезда "Штурма", какого футболиста киевлянам стоит опасаться больше всего?

– Без вариантов, "новый Эрлинг Холанд" австрийского чемпионата, 19-летний датский нападающий Расмус Хойлунд. Несмотря на свой юный возраст, имеет приличные габариты, быстроту и гибкость, чем напоминает звездного скандинава. Идеальная замена для Келвина Ебоа, который зимой отправился в “Дженоа”, и потенциально куда более крутой футболист.

– Как нужно сыграть "Динамо", чтобы победить "Штурм"?

– Приблизительно так же, как с турками. Лучше не играть против австрийцев первым номером и самим ждать ошибки, например, от вратаря Йорга Зибенхандля, он может. Контратаки "Штурма" могут стать большой проблемой. Также следует отработать выход из-под прессинга, желательно флангами, чтобы растянуть компактность структуры “черно-белых”.

– Ваши ожидания и прогноз на противостояние "Динамо" со "Штурмом".

– Не удивлюсь, если для выхода в следующий раунд победитель забьет всего на один гол больше в двухматчевом противостоянии. Если Луческу физически идеально подготовит команду, а его тактическая и стратегическая мудрость будут на высоте, то у "Динамо" неплохие шансы на проход, но этот соперник труднее "Фенербахче", поэтому готовиться нужно очень серьезно и тщательно.

Шанс “Штурма” – фактор домашней игры, умение быстро добывать преимущество и удерживать его, их темп и стиль игры не дадут киевлянам расслабиться. Из минусов австрийцев – короткая скамейка запасных и травмы лучшего игрока прошлого сезона Якоба Янчера и уже упомянутого выше Китеишвили.