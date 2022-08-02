Отбор ЛЧ. Доминантная Бенфика и провал финалиста ЛЕ

Лига Чемпионов, квалификация

Третий отборочный. 1-е матчи

"Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон

"Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) 4:1

Голы: Гонсалу Рамуш 17, 33, 61, Фернандес 40 – Систо 78 (пен)

"Бенфика" на своём поле уничтожила "Митьюлланд", сделав ответную игру с вице-чемпионами Дании откровенной формальностью. Плохие новости для киевского "Динамо" – лиссабонцы полностью заслужили этот результат, а вообще могли забить и больше.

"Митьюлланд" немного подавил в дебюте встречи, но с минуты 10-й началась тотальная доминация хозяев, закончившаяся лишь с финальным свистком. Главным героем встречи стал Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик. При этом 21-летний форвард ещё и позволил себе упустить ещё три 100-процентных шанса. Дважды ему ассистировал экс-игрок "Шахтёра" Давид Нерес, удобно навесив прямо на голову португальца.

Наш Роман Яремчук вышел на поле на заключительные 10 минут – Рогер Шмидт не решался менять Рамуша до тех пор, пока он совсем не выдохся. До этого гостям удалось отыграть один мяч. "Митьюлланд" провёл редкую атаку, Морато глупо снёс соперника в штрафной, и Систо реализовал приговор. 4:1.

Плохие новости для киевского "Динамо". Их потенциальный соперник в раунде плей-офф выглядел очень сильно. Рогер Шмидт быстро нашёл общий язык с командой и явно делал упор на физику на предсезонке – "Бенфика" выглядела очень живо все 90 минут. "Митьюлланд" прижали к их собственной штрафной, и всю игру португальцы с большим удовольствием комбинировали в опасной близости от ворот соперника. Фирменный автобус Луческу рискует не сработать.

"Ден Дрееф", Левен

"Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 2:0

Голы: Теума 27, Ванзейр 76 (пен)

Бельгийский "Юнион" продолжает творить историю. В прошлом сезоне новичок Лиги Жюпиле сенсационно финишировал вторым, добыв первую путёвку в еврокубки в современной истории. К этому шансу брюссельцы отнеслись с полной серьёзностью, сделав весомую заявку на проход в следующий раунд отбора ЛЧ. А там и минимум групповой этап ЛЕ.

Кстати, о Лиге Европы. "Рейнджерс" в прошлом году удалось дойти аж до финала турнира, где они в драматичной серии пенальти уступили "Айнтрахта". Сегодня команда Джованни ван Бронхорста и близко не была похожа на ту команду, которой удался столь далёкий забег прошедшей весной.

"Рейнджерс" был крайне пассивен в атаке и лишь 5 раз потревожил голкипера хозяев Антони Мориса. "Юнион" же блестяще комбинировал большую часть матча. Одна из таких ярких многоходовок позволила Тедди Теума открыть счёт на 27-й минуте – у защиты шотланддцев закружилась голова после всех этих быстрых перепасовок.

После перерыва "Юнион" немного сбавил обороты, но всё равно выглядел предпочтительнее. И за 15 минут до финального свистка им удалось заработать пенальти после попадания мяча в руку соперника. Данте Ванзейр реализовал 11-метровый, тем самым крайне затруднив задачу для "Рейнджерс" в ответной матче.

"Стад Луи II", Монако

"Монако" (Франция) - ПСВ (Нидерланды) 1:1

Голы: Дисаси 80 – Веерман 38

"Монако" удалось сравнять счёт в концовке матча против "ПСВ". Хотя исходя из общего содержания поединка, команда Филиппа Клемана заслуживала даже большего. Тем не менее – 1:1. Всё решится в Эйндховене.

В первой половине соперники по большей части присматривались друг к другу. Идентичные цифры практически по всем статистическим показателям, но гости были удачливее. Единственный удар в створ за первые 45 минут оказался результативным – Веерман был точен. "Монегаски" пару раз остроумно разыграли стандарты, но до опасности не доходило.

Сразу после перерыва "Монако" стал активно идти вперёд, и страсти разгорелись не на шутку. Бен Йеддер, Фолланд, Минамино. Практически каждая атака заканчивалась как минимум полумоментом. "ПСВ" отвечал, но заметно реже. В итоге "Монако" 10 раз пробил из пределов штрафной после перерыва, создал 5 явных голевых моментов, и в конце концов после стандарта Дисаси наконец пробил одного из лучших шот-стопперов Европы Вальтера Бенитеса. Бущан на максималках оказался бессилен, когда центрбек "Монако" расстреливал его в упор. 1:1. Гостям снова свезло.

"Зимбру", Кишинёв

"Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Чехия) 1:2

Голы: Аканби 36 (пен) – Хоры 41 (пен), Буча 55

"Виктории" покидает Кишинёв с выездной победой, сделав весомый задел для выхода в плей-офф раунд отбора. Чехам было очень трудно как-то использовать свой перевес в технике – на арене "Зимбру" газон просто не позволял играть быстро и без брака. Украинский зритель прекрасно помнит, чем закончился выезд "Шахтёра" сюда в прошлом году.

В игре было много сумбура и единоборств, но мало осмысленных действий. Это было на руку более атлетичному "Шерифу" с обилием африканских легионеров в составе. Тем не менее, "Виктории" удалось выиграть. Первый тайм запомнился лишь парой комичных эпизодов, связанных с пенальти. Сначала вингер "Виктории" Климент сыграл рукой в собственной штрафной, и неопасная атака превратилась в 11-метровый, реализованный Аканби.

Но вскоре вратарь "Шерифа" Абалора снёс соперника уже в своей штрафной, несмотря на то, что его защитник Кпозо нейтрализовал угрозу. Хорый уверенно сравнял. Затем на старте второй половины "Виктория" реализовала свой редкий шанс – Павел Буча был на высоте. После это чехи перешли в выжидательный режим и дотерпели до финального свистка. 1:2.

"Лудогорец Арена", Разград

"Лудогорец" (Болгария) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 1:2

Голы: Текпетей 22 – Перич 6, Падт 9 (АГ)

Загребу тоже удалось добыть победу на выезде, только вот заслуженной её назвать сложно. "Динамо" энергично начало встречу, что стало неожиданностью для "Лудогорца" – болгары дважды пропустили в первой десятиминутке. После этого команда Анте Чачича поставила откровенный автобус и лишь чудом удержала победу.

Текпетей справедливо отыграл один мяч ещё в середине первой половины. Но со вторым так и не срослось, несмотря на сумасшедшее количество созданных моментов. УЕФА засчитало "Лудогорцу" 8 явных голевых моментов против трёх у Загреба, но ни один из них коллективу Анте Шимунджи реализовать не удалось.

Отметим, что украинский легионер болгар Игорь Пластун провёл на поле все 90 минут, но избежать поражения своей команде не помог. Обидный результат для "Лудогорца". С другой стороны, в прошлом раунде македонский "Шкупи" показал, что с "Динамо" играть можно. А если хорваты повторят сегодняшний перфоманс и в Загребе, то им вряд ли повезёт уцелеть ещё раз.