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Кендзера - о матче со Штурмом: На трибунах многие будут поддерживать Динамо
Противостояние со "Штурмом" будет таким же трудным, как и с "Фенербахче", уверен поляк
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился своим мнением о матче со "Штурмом" в третьей квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что игра состоится в Польше.
"У нас впереди хорошая игра. Конечно, наша команда не находится дома, но лично я прекрасно чувствую себя в Польше, в моей родной стране. Знаю, что на трибунах будет много людей, они будут поддерживать "Динамо", поэтому все должно быть хорошо", – цитирует игрока пресс-служба киевлян.
Кендзера уверяет, что противостояние со "Штурмом" будет таким же трудным, как и с "Фенербахче".
"У "Штурма" тоже очень сильная команда. Мы подробно изучаем соперника, тщательно готовимся к завтрашнему матчу.
Конечно, я хочу выйти завтра на поле и помочь команде, но для меня самое главное, чтобы мы одержали победу", - сказал Кендзера.
Напомним, что игра "Динамо" – "Штурм" состоится 3 августа и начнется в 21:00. Следите за игрой в
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