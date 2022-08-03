Кендзера - о матче со Штурмом: На трибунах многие будут поддерживать Динамо

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера поделился своим мнением о матче со "Штурмом" в третьей квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что игра состоится в Польше.

"У нас впереди хорошая игра. Конечно, наша команда не находится дома, но лично я прекрасно чувствую себя в Польше, в моей родной стране. Знаю, что на трибунах будет много людей, они будут поддерживать "Динамо", поэтому все должно быть хорошо", – цитирует игрока пресс-служба киевлян.

Кендзера уверяет, что противостояние со "Штурмом" будет таким же трудным, как и с "Фенербахче".

"У "Штурма" тоже очень сильная команда. Мы подробно изучаем соперника, тщательно готовимся к завтрашнему матчу. Конечно, я хочу выйти завтра на поле и помочь команде, но для меня самое главное, чтобы мы одержали победу", - сказал Кендзера.