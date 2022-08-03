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Джокер и дальше забивает. Караваев открыл счет в матче Динамо - Штурм
А ведь он не должен был выходить в старте
Фото: ФК Динамо
В матче третьего отборочного раунда ЛЧ между собой играют "Динамо" и "Штурм".
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Счет открыла киевская сторона. После паса Дубинчака в одно касание точный удар смог нанести Александр Караваев. Для него это второй гол в двух последних играх.
Напомним, что Александр не должен был играть в старте - он заменил
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.08.2022 в 21:57
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