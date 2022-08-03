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Джокер и дальше забивает. Караваев открыл счет в матче Динамо - Штурм

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

А ведь он не должен был выходить в старте

Джокер и дальше забивает. Караваев открыл счет в матче Динамо - Штурм

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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В матче третьего отборочного раунда ЛЧ между собой играют "Динамо" и "Штурм".

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – Штурм доступны в режиме Live в нашем Telegram

Счет открыла киевская сторона. После паса Дубинчака в одно касание точный удар смог нанести Александр Караваев. Для него это второй гол в двух последних играх.

Напомним, что Александр не должен был играть в старте - он заменил травмированного Цыганкова.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Штурм (Грац)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.08.2022 в 21:57
Это что за схема у румына, когда голы забивают игроки, которые играть не должны были?
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