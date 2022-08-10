ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим

Мирча Луческу нервничал перед матчем, а еще больше – когда на стартовых минутах Шапаренко не реализовал свой шанс (подробнее об этом – чуть позже). "Динамо" хоть и выиграло первую серию противостояния, но не получило преимущества, которое внушало бы спокойствие и уверенность. Да и стартовая активность "Штурма" в той игре настораживала: будь на стороне австрийцев чуть больше удачи, они могли забить. В общем, впереди у "Динамо" вырисовывался тернистый путь по направлению к "Бенфике".

Неделю назад не играл Цыганков. Сегодняшнее появление Виктора в стартовом составе воспринималось как потенциальное усиление игры. Зато в резерве остался Караваев, забивший и "Штурму", и еще раньше – "Фенербахче". Теоретически он мог бы сыграть левого вингера, но Луческу избрал вариант со смещением на фланг то Шепелева, то Буяльского. Шапаренко и Сидорчук действовали строго в центре.

Собственно, теперь об упущенном на ранних порах моменте. Классная атака прошла по правому флангу, Цыганков от линии ворот выкатил мяч на ногу Шапаренко, но тот пробил выше. "Динамо" действовало живо. Чуть позже был момент имени Беседина-Буяльского, еще позже – довольно опасный удар Цыганкова. Но ведь и "Штурм" не стоял на месте.

Хозяева поля напрягали защиту "Динамо", где в паре с Забарным действовал не Попов, а Сирота, регулярно. Прострел/удар Данте в прыжке потянул Бущан, Хойлунд не дотянулся до мяча при попытке выхода тет-а-тет, а удар Хайрлендера издали пришлось переводить на угловой в кошачьем полете. Минуте к 25-й могло быть даже 2:2.

"Динамо" нужно было успокоить игру. Такой футбол на встречных курсах не был на руку украинской команде. Как подтверждение этих слов – атака "Штурма" на 27-й минуте. Беседин "обрезал" команду в центре поля, Прасс протянул и выдал отличную передачу на Хойлунда, а тот хоть и коряво, но обыграл Бущана. Активность после этого австрийцы не снизили.

Однако и надежнее в защите действовать не стали. Буяльский после сброса Цыганкова чудом не забил с нескольких метров (просто акцентированно не попал по мячу), а потом он как следует не ткнул мяч низом. И даже Беседин был в центре внимания, когда на него простреливал Дубинчак, однако Артем от голов далек.

В конце тайма Цыганков хитро целил под перекладину (впрочем, пробил выше), но и "Штурм" создал моменты имени Хайрлендера и Прасса. Оба били издалека, один низом (Бущан вытащил), другой – верхом (над воротами). Так что точно нельзя говорить, что "Динамо" проигрывало незаслуженно. Соперник еще по итогу первого матча наработал на гол.

Второй тайм был более спокойным, но казалось, что так хотел "Штурм". "Динамо" пыталось быть активным, однако ощущение, что игру ведет соперник, стояло твердо. С другой стороны, забей после хитрого розыгрыша штрафного Цыганков – говорили бы иначе. Да и другие полу-моменты у "Динамо" прорезались. Но все как-то не туда.

И все как-то не клеилось в защите. Едва ли не каждый подход соперника к воротам Бущана заканчивался ударом: Хойлунд, Хайрлендер, Прасс и даже Хорват… Удар последнего из острого угла был самым опасным. Это еще хорошо, что на добивание после сейва Георгия никто не добежал.

Минуты где-то с семидесятой игра совсем потеряла искру. Не потому, что команды не хотели победить, а потому, что никто не решался рисковать. "Штурм", такое впечатление, немного устал, а "Динамо" уповало на свой опыт. Ведь экстра-таймы оно играло уже даже в этом сезоне.

Можно было надеяться разве что на случай. На момент, с которого киевляне выжмут весь максимум. Мы не раз такое видели при каденции Мирчи Луческу, но не сегодня. Буяльский выскочил на ударную позицию, однако по воротам не попал. И на десерт – супер-сильный выстрел Гармаша головой в перекладину после подачи углового. Это был четкий сигнал к тому, что экстра-таймов не миновать.

***

И вот здесь снова сыграл опыт киевлян, хотя забил совсем юный Вивчаренко. Цыганков с противоположной стороны поля вырезал идеальную передачу на врывающегося из глубины игрока. Вивчаренко избежал офсайда и разобрался очень искусно. Форварды не забивают за "Динамо", а вот защитники очень результативны.

Эта атака была ответом на попытку Ланга, несколькими минутами ранее зарядившего выше перекладины. Вот вам и футбол. Вроде как ровная игра, а мастерство исполнителей делает разницу. Австрийцы так занервничали, что в конце первой пятнадцатиминутки потеряли из-за второй желтой Саркарию. Это был уже финиш.

"Динамо" не просто спокойно довело матч до приемлемого для себя итога, а еще и вырвало важную для Таблицы коэффициентов победу. Это Цыганков постарался после комбинации Ванат-Буяльский, взяв на себя миссию бросить перчатку "Бенфике". В прошлом году с ней было противостояние в группе Лиги чемпионов, теперь – за группу. И по итогам этих матчей еще раз сможем оценить прогресс или регресс команды Луческу.

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Ответный матч

Австрия. Грац. Стадитон "Грац-Либенау"

Арбитр в поле - Иван Кружляк (Словакия)

"Штурм" (Грац, Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 (д.в.)

Голы: Расмус Хойлунд 27 - Константин Вивчаренко 97, Виктор Цыганков 112

Первый матч - 0:1

"Штурм": Йорг Зибенхандль, Саша Хорват (Кристоф Ланг 84), Йон Горенц-Станкович (Мохаммед Фусейни 105), Грегори Вютрих, Александер Прасс (Мориц Велс 115), Расмус Хойлунд (Иван Любич 75), Манприт Саркария, Юсуф Газибегович, Стефан Хайрлендер (Весел Демаку 103), Давид Аффенгрубер, Амаду Данте (Давид Шнегг 102)

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 82, Александр Андриевский 99), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 75), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 71), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 71)

Предупреждения: Йон Горенц-Станкович 11, Юсуф Газибегович 90+4, Манприт Саркария 90+5, Манприт Саркария 105, Грегори Вютрих 105+2, Александер Прасс 111, Весел Демаку 120+1 - Сергей Сидорчук 90+4, Денис Гармаш 93, Александр Караваев 100, Владислав Ванат 105+2, Виктор Цыганков 116, Георгий Бущан 115

Удаление: Манприт Саркария 105

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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