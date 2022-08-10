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ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим

Лига Чемпионов
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(7 голосов)

Киевляне выходят на Бенфику

ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу нервничал перед матчем, а еще больше – когда на стартовых минутах Шапаренко не реализовал свой шанс (подробнее об этом – чуть позже). "Динамо" хоть и выиграло первую серию противостояния, но не получило преимущества, которое внушало бы спокойствие и уверенность. Да и стартовая активность "Штурма" в той игре настораживала: будь на стороне австрийцев чуть больше удачи, они могли забить. В общем, впереди у "Динамо" вырисовывался тернистый путь по направлению к "Бенфике".

ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим - изображение 1

Неделю назад не играл Цыганков. Сегодняшнее появление Виктора в стартовом составе воспринималось как потенциальное усиление игры. Зато в резерве остался Караваев, забивший и "Штурму", и еще раньше – "Фенербахче". Теоретически он мог бы сыграть левого вингера, но Луческу избрал вариант со смещением на фланг то Шепелева, то Буяльского. Шапаренко и Сидорчук действовали строго в центре.

Собственно, теперь об упущенном на ранних порах моменте. Классная атака прошла по правому флангу, Цыганков от линии ворот выкатил мяч на ногу Шапаренко, но тот пробил выше. "Динамо" действовало живо. Чуть позже был момент имени Беседина-Буяльского, еще позже – довольно опасный удар Цыганкова. Но ведь и "Штурм" не стоял на месте.

Хозяева поля напрягали защиту "Динамо", где в паре с Забарным действовал не Попов, а Сирота, регулярно. Прострел/удар Данте в прыжке потянул Бущан, Хойлунд не дотянулся до мяча при попытке выхода тет-а-тет, а удар Хайрлендера издали пришлось переводить на угловой в кошачьем полете. Минуте к 25-й могло быть даже 2:2.

ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим - изображение 2

"Динамо" нужно было успокоить игру. Такой футбол на встречных курсах не был на руку украинской команде. Как подтверждение этих слов – атака "Штурма" на 27-й минуте. Беседин "обрезал" команду в центре поля, Прасс протянул и выдал отличную передачу на Хойлунда, а тот хоть и коряво, но обыграл Бущана. Активность после этого австрийцы не снизили.

Однако и надежнее в защите действовать не стали. Буяльский после сброса Цыганкова чудом не забил с нескольких метров (просто акцентированно не попал по мячу), а потом он как следует не ткнул мяч низом. И даже Беседин был в центре внимания, когда на него простреливал Дубинчак, однако Артем от голов далек.

В конце тайма Цыганков хитро целил под перекладину (впрочем, пробил выше), но и "Штурм" создал моменты имени Хайрлендера и Прасса. Оба били издалека, один низом (Бущан вытащил), другой – верхом (над воротами). Так что точно нельзя говорить, что "Динамо" проигрывало незаслуженно. Соперник еще по итогу первого матча наработал на гол.

ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим - изображение 3

Второй тайм был более спокойным, но казалось, что так хотел "Штурм". "Динамо" пыталось быть активным, однако ощущение, что игру ведет соперник, стояло твердо. С другой стороны, забей после хитрого розыгрыша штрафного Цыганков – говорили бы иначе. Да и другие полу-моменты у "Динамо" прорезались. Но все как-то не туда.

И все как-то не клеилось в защите. Едва ли не каждый подход соперника к воротам Бущана заканчивался ударом: Хойлунд, Хайрлендер, Прасс и даже Хорват… Удар последнего из острого угла был самым опасным. Это еще хорошо, что на добивание после сейва Георгия никто не добежал.

ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим - изображение 4

Минуты где-то с семидесятой игра совсем потеряла искру. Не потому, что команды не хотели победить, а потому, что никто не решался рисковать. "Штурм", такое впечатление, немного устал, а "Динамо" уповало на свой опыт. Ведь экстра-таймы оно играло уже даже в этом сезоне.

Можно было надеяться разве что на случай. На момент, с которого киевляне выжмут весь максимум. Мы не раз такое видели при каденции Мирчи Луческу, но не сегодня. Буяльский выскочил на ударную позицию, однако по воротам не попал. И на десерт – супер-сильный выстрел Гармаша головой в перекладину после подачи углового. Это был четкий сигнал к тому, что экстра-таймов не миновать.

***

И вот здесь снова сыграл опыт киевлян, хотя забил совсем юный Вивчаренко. Цыганков с противоположной стороны поля вырезал идеальную передачу на врывающегося из глубины игрока. Вивчаренко избежал офсайда и разобрался очень искусно. Форварды не забивают за "Динамо", а вот защитники очень результативны.

Эта атака была ответом на попытку Ланга, несколькими минутами ранее зарядившего выше перекладины. Вот вам и футбол. Вроде как ровная игра, а мастерство исполнителей делает разницу. Австрийцы так занервничали, что в конце первой пятнадцатиминутки потеряли из-за второй желтой Саркарию. Это был уже финиш.

ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим - изображение 5

"Динамо" не просто спокойно довело матч до приемлемого для себя итога, а еще и вырвало важную для Таблицы коэффициентов победу. Это Цыганков постарался после комбинации Ванат-Буяльский, взяв на себя миссию бросить перчатку "Бенфике". В прошлом году с ней было противостояние в группе Лиги чемпионов, теперь – за группу. И по итогам этих матчей еще раз сможем оценить прогресс или регресс команды Луческу.

ЛЧ. Штурм - Динамо 1:2 (д.в.). Легких путей не бывает. Или просто не находим - изображение 6

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Ответный матч
Австрия. Грац. Стадитон "Грац-Либенау"
Арбитр в поле - Иван Кружляк (Словакия)

"Штурм" (Грац, Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 (д.в.)
Голы: Расмус Хойлунд 27 - Константин Вивчаренко 97, Виктор Цыганков 112

Первый матч - 0:1

"Штурм": Йорг Зибенхандль, Саша Хорват (Кристоф Ланг 84), Йон Горенц-Станкович (Мохаммед Фусейни 105), Грегори Вютрих, Александер Прасс (Мориц Велс 115), Расмус Хойлунд (Иван Любич 75), Манприт Саркария, Юсуф Газибегович, Стефан Хайрлендер (Весел Демаку 103), Давид Аффенгрубер, Амаду Данте (Давид Шнегг 102)

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 82, Александр Андриевский 99), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 75), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 71), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 71)

Предупреждения: Йон Горенц-Станкович 11, Юсуф Газибегович 90+4, Манприт Саркария 90+5, Манприт Саркария 105, Грегори Вютрих 105+2, Александер Прасс 111, Весел Демаку 120+1 - Сергей Сидорчук 90+4, Денис Гармаш 93, Александр Караваев 100, Владислав Ванат 105+2, Виктор Цыганков 116, Георгий Бущан 115
Удаление: Манприт Саркария 105

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Штурм (Грац) Третий квалификационный раунд
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Комментарии (36)
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hoy (Київ)
10.08.2022 в 01:46
Судья гнида
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.08.2022 в 01:13
якщо не пройдуть Бенфіку - нічого страшного можливо, що в ЛЄ для Динамо буде краще, буде надія мінімум на 2 місце і гратимуть весною
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0
0
Comment06 (Украина)
10.08.2022 в 00:43
1. Динамо Луческу научилось терпеть, ждать и решать свои моменты. С Бенфикой будет тяжело, но, похоже, и Бенфике будет не легче. 2. Все течет, все изменяется....кроме Гармаша!
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+6
-1
oleg146 (Львів)
10.08.2022 в 00:33
краще би Динамо попався Рейнджерс, а то проти Бенфіки шансів маловато...
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0
-1
Рівнянин (Рівне)
10.08.2022 в 00:36
Та нічого особливого в тій Бенфіці немає.Фенер був не слабший.Це ж не Баварія,чи Мансіті.
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+4
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
10.08.2022 в 00:32
не ставте только Беседина а Гармаш и Сидорчук уже отошли--слабо играет Буяльский --а этих молодых звёзд Сирота-Забарный-Попов опустите на землю --сильно зазвездились играют только назад --пас не могут отдать вперёд
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+4
-2
avatar
Smooth da Hustler (Львів)
10.08.2022 в 00:27
Вылетело 2 опорника, нужно Беседина туда ставить, толку больше будетА пока ,всех с победой)
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+4
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.08.2022 в 00:25
Довели, що можуть. Шкода, що вийшли на Бенфіку.
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2022 в 00:26
Важкий шлях, були набагато слабкіші суперники.....
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+2
-2
avatar
hoy (Київ)
10.08.2022 в 01:54
Якщо не проходити Бенфіку,то нахер там взагалі грати і шкода буде там набирати 1 очко
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
10.08.2022 в 00:21
Молодці!Нам ця перемона більш потрібна, як і вихід в основний етап ЛЧ!Слава Україні!
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+7
-1
avatar
Romerik (YNWA)
10.08.2022 в 00:15
З Бенфікою буде тяжко, і скоріше всього... Але це футбол, побачимо. Всяке може статись. Монако ШД тому приклад. В будь якому разі єврокубки є. Це вже добре...
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+5
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2022 в 00:17
Не может быть
Ответить
+1
-3
avatar
Romerik (YNWA)
10.08.2022 в 00:21
Ну вдруг наприклад Бєсєдін посковзнеться, буде падати, а в нього случайно мяч попаде і відскочить в ворота?
+5
-2
Serhio79 (Kyiv)
10.08.2022 в 00:12
Після вилучення австрійці посипалися і наші класично розіграли зайіого. "Бенфіку" пройти нереально - абсолютно різні вагові категорії
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+3
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2022 в 00:14
Нажаль, але віримо що хоч очки візьмемо.
Ответить
+3
-4
avatar
hoy (Київ)
10.08.2022 в 01:57
Ідіот
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.08.2022 в 00:11
Всіх українців з перемогою Динамо! Всі хейтери Динамо - сосіть х.й!
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2022 в 00:11
Всі молодці, йдемо далі, але Беседін, то -1 на полі гравець( Вболіваємо за наших! Україна переможе!
Ответить
+5
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.08.2022 в 00:13
Чи це ти, той що був 3 роки тому. Що з тобою трапилось?
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2022 в 00:15
Багато чого змінилось за останній час!
+4
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.08.2022 в 00:16
А чому на українську перейшов?
0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2022 в 00:18
Намагаюсь перейти. Всі мають мінятися, хто чоче йти до кращого!
+9
-1
avatar
hoy (Київ)
10.08.2022 в 02:00
Бо йому будинок х.йло розбомбив і він одуплився
0
0
axel 777 (Бердичев)
10.08.2022 в 00:21
Респект! За хороші зміни.
Ответить
+8
-1
KpaMapb (Краматорск)
10.08.2022 в 00:08
Молодці! Шкода тільки за те, що австрійцям очки дали набрати.
Ответить
0
-2
Litmanen (Черновцы)
10.08.2022 в 00:10
Нічого не дали. Так само як у виїздній грі з Фенербахче
Ответить
+5
-1
vlotko (Броди)
10.08.2022 в 00:31
Які очки? Дві перемоги ДК!!! Молодці!
Ответить
+7
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2022 в 00:07
Всех с победой !!!
Ответить
+6
-1
Litmanen (Черновцы)
10.08.2022 в 00:11
Соррі, не вцілив в палець до гори))
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2022 в 00:16
Бывает, то на радостях
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2022 в 00:07
A где этот засране vismut (Запорожье), что умничал в анонсе? Выходи просить прощения и поздраввь болельщиков Динамо.)
Ответить
+4
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
10.08.2022 в 00:05
Жаль, что у меня только одна ж0п а, а не три!!!
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+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2022 в 00:06
Таке іноді трапляється)
Ответить
+1
-1
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Виталий1981 (Україна)
10.08.2022 в 00:17
Жаль, що в тебе розуму не вистачило на більше, ніж підписатись чужим ніком і писати різне лайно. В також жаль, що в тебе "только одна ж0па", адже мав би бути ще і мозок.
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.08.2022 в 00:04
Молодці! Вітаю! Циганков нарешті показав, що може бути лідером!
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+4
-1

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