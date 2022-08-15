Лига чемпионов. Испытание Бенфикой и первая корзина Лиги Европы как запасной вариант для Динамо

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в групповой раунд Лиги Европы.

Для "Динамо" судьба подготовила испытание "Бенфикой", с которой в прошлом году уже пришлось соревноваться. Тогда киевляне в двух играх взяли одну ничью, чего сейчас будет мало для преодоления стадии. В случае вылета в Лигу Европы для киевлян актуален вопрос попадания в первую корзину при жеребьевке групп.

Условие для первой корзины Лиги Европы – из трио команд, - "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Црвена Звезда" (Сербия), - минимум одна должна пройти в группу Лиги чемпионов. То есть, в группу Лиги Европы должны вылететь максимум две.

Кроме этого, дополнительное значение приобретают результаты матчей в контексте Таблицы коэффициентов. Ведь выход в групповой раунд Лиги чемпионов – это четыре бонусных очка (прилагаются к очкам за игровой результат). Среди наших соперников его могут получить Чехия, Дания, Сербия, Хорватия и Норвегия. Собственно, представители двух последних стран играют между собой, так что кому-то бонус точно упадет.

16.08.2022

"Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия);

"Копенгаген" (Дания) 22:00 "Трабзонсопр" (Турция) ;

; "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 ПСВ (Нидерланды).

17.08.2022