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Лига чемпионов. Испытание Бенфикой и первая корзина Лиги Европы как запасной вариант для Динамо
Анонс первых матчей раунда плей-офф квалификации
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Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов – это двенадцать команд, разделенных на шесть игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители по сумме двух матчей выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие опустятся в групповой раунд Лиги Европы.
Для "Динамо" судьба подготовила испытание "Бенфикой", с которой в прошлом году уже пришлось соревноваться. Тогда киевляне в двух играх взяли одну ничью, чего сейчас будет мало для преодоления стадии. В случае вылета в Лигу Европы для киевлян актуален вопрос попадания в первую корзину при жеребьевке групп.
Условие для первой корзины Лиги Европы – из трио команд, - "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Црвена Звезда" (Сербия), - минимум одна должна пройти в группу Лиги чемпионов. То есть, в группу Лиги Европы должны вылететь максимум две.
Кроме этого, дополнительное значение приобретают результаты матчей в контексте Таблицы коэффициентов. Ведь выход в групповой раунд Лиги чемпионов – это четыре бонусных очка (прилагаются к очкам за игровой результат). Среди наших соперников его могут получить Чехия, Дания, Сербия, Хорватия и Норвегия. Собственно, представители двух последних стран играют между собой, так что кому-то бонус точно упадет.
16.08.2022
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- "Копенгаген" (Дания) 22:00 "Трабзонсопр" (Турция);
- "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 ПСВ (Нидерланды).
17.08.2022
- "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Виктория" (Пльзень, Чехия);
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Бенфика" (Португалия).
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