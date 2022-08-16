Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала квалификации ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый домашний поединок финала квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".

Команда Мирчи Луческу прошла турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В преддверии старта Украинской Премьер-лиги "Динамо" проведет дуэль с лиссабонской "Бенфикой". Смогут ли киевляне добиться положительного результата в рамках первого поединка? Сыграет ли Роман Яремчук? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 августа – в 21:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский