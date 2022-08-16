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Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала квалификации ЛЧ

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(1 голосов)

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Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала квалификации ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый домашний поединок финала квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".

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Команда Мирчи Луческу прошла турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В преддверии старта Украинской Премьер-лиги "Динамо" проведет дуэль с лиссабонской "Бенфикой". Смогут ли киевляне добиться положительного результата в рамках первого поединка? Сыграет ли Роман Яремчук? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 августа – в 21:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (1)
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witcher_r (Киев)
16.08.2022 в 12:37
Суркісня так же ж кричала,щоб матчі були доступнв,на неплатних каналаз,і шо,де.Сране мегого??
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