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Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала квалификации ЛЧ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый домашний поединок финала квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".
Команда Мирчи Луческу прошла турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В преддверии старта Украинской Премьер-лиги "Динамо" проведет дуэль с лиссабонской "Бенфикой". Смогут ли киевляне добиться положительного результата в рамках первого поединка? Сыграет ли Роман Яремчук? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 17 августа – в 21:50 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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