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Хочолава сохраняет интригу. Видео голов и обзор матча Копенгаген - Трабзонспор 2:1
Контроль мяча турками не стал решающим фактором в игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для обоих коллективов это был первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов, так что однозначно отдать кому-то предпочтение было неправильно. "Копенгаген" вошел в игру лучше и в дебюте обоих таймов забил по голу. Отсутствие идей впереди у "Трабзонспора" вело поединок к сухой победе хозяев, но неожиданный дальний удар Бакасетаса нашел колено Давида Хочолавы: на рикошет голкипер датчан не среагировал. Ответный матч, который определит участника групповой стадии ЛЧ в этой паре, состоится через неделю.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
"Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) 2:1
Голы: Клаессон 9, Лерагер 48 – Бакасетас 79
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