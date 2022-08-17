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Хочолава сохраняет интригу. Видео голов и обзор матча Копенгаген - Трабзонспор 2:1

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Контроль мяча турками не стал решающим фактором в игре

Хочолава сохраняет интригу. Видео голов и обзор матча Копенгаген - Трабзонспор 2:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для обоих коллективов это был первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов, так что однозначно отдать кому-то предпочтение было неправильно. "Копенгаген" вошел в игру лучше и в дебюте обоих таймов забил по голу. Отсутствие идей впереди у "Трабзонспора" вело поединок к сухой победе хозяев, но неожиданный дальний удар Бакасетаса нашел колено Давида Хочолавы: на рикошет голкипер датчан не среагировал. Ответный матч, который определит участника групповой стадии ЛЧ в этой паре, состоится через неделю.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
"Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) 2:1
Голы: Клаессон 9, Лерагер 48 – Бакасетас 79

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В статье: Копенгаген Трабзонспор (Трабзон)
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
17.08.2022 в 10:24
Так хто забив, Хочолава чи ні?
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OctoberFest (Голая Пристань)
17.08.2022 в 10:39
ні. від нього лише рикошет
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