Хочолава сохраняет интригу. Видео голов и обзор матча Копенгаген - Трабзонспор 2:1

Для обоих коллективов это был первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов, так что однозначно отдать кому-то предпочтение было неправильно. "Копенгаген" вошел в игру лучше и в дебюте обоих таймов забил по голу. Отсутствие идей впереди у "Трабзонспора" вело поединок к сухой победе хозяев, но неожиданный дальний удар Бакасетаса нашел колено Давида Хочолавы: на рикошет голкипер датчан не среагировал. Ответный матч, который определит участника групповой стадии ЛЧ в этой паре, состоится через неделю.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

"Копенгаген" (Дания) – "Трабзонспор" (Трабзон, Турция) 2:1

Голы: Клаессон 9, Лерагер 48 – Бакасетас 79