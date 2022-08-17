Все решится через неделю. Карабах – Виктория Пльзень 0:0. Видеообзор поединка

Командам, которые смогли дожить до раунда плей-офф отбора ЛЧ, остался всего один шаг до группового этапа. А значит никто рисковать не будет. А значит в играх будет забито не так и много голов. Это в среду доказали "Виктория" Пльзень и "Карабах", не забившие голов в первом матче. Надеемся, что через неделю у них получится лучше.

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Лига Чемпионов, квалификациям. Раунд плей-офф, 1-й матч

Тофик Бахрамов, Баку

Карабах – Виктория (Пльзень) 0:0