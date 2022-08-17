Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все решится через неделю. Карабах – Виктория Пльзень 0:0. Видеообзор поединка
Надеемся, что голы еще придут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Командам, которые смогли дожить до раунда плей-офф отбора ЛЧ, остался всего один шаг до группового этапа. А значит никто рисковать не будет. А значит в играх будет забито не так и много голов. Это в среду доказали "Виктория" Пльзень и "Карабах", не забившие голов в первом матче. Надеемся, что через неделю у них получится лучше.
Лига Чемпионов, квалификациям. Раунд плей-офф, 1-й матч
Тофик Бахрамов, Баку
Карабах – Виктория (Пльзень) 0:0
Популярное сейчас
- Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала квалификации ЛЧ
- Роман Яремчук и не его Бенфика. Окно украинца вновь открывается против Динамо
- Резников сообщил о новом возгорании в Крыму, а также отреагировал на бредни шойгу по поводу HIMARS'ов
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО