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Все решится через неделю. Карабах – Виктория Пльзень 0:0. Видеообзор поединка

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Надеемся, что голы еще придут

Все решится через неделю. Карабах – Виктория Пльзень 0:0. Видеообзор поединка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командам, которые смогли дожить до раунда плей-офф отбора ЛЧ, остался всего один шаг до группового этапа. А значит никто рисковать не будет. А значит в играх будет забито не так и много голов. Это в среду доказали "Виктория" Пльзень и "Карабах", не забившие голов в первом матче. Надеемся, что через неделю у них получится лучше.

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Лига Чемпионов, квалификациям. Раунд плей-офф, 1-й матч
Тофик Бахрамов, Баку
Карабах – Виктория (Пльзень) 0:0

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В статье: Виктория (Пльзень) Карабах (Агдам)
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