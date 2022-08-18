Не доросли до их музыки. Акценты зрителя на игре Динамо с Бенфикой

Увы, все банально. Не нужно было обладать пророческим даром, чтобы предвидеть исход поединка с соперником, который всегда был нежелателен, а сегодня превосходит нас на голову. Глядя в рейтинг УЕФА, мы обнаружим "Бенфику" на 23-м месте, а "Динамо" - почти на столько же ступенек ниже. Более-менее объективное отражение разницы в классе.

Но я бы не говорил о зря потраченном времени для зрителя. Матч вполне смотрелся, и к этому приложили свою ногу обе команды. Возможно, второй тайм был менее ярок – когда лиссабонцы, по большей части, все же доигрывали, удовлетворившись преимуществом в два мяча.

Они добились его на 37-й минуте, после чего Нерес еще мог сделать счет крупным, но в целом право атаковать скорее предоставили киевлянам, и пару реальных возможностей забить у них было. И вообще, справедливости ради, на мой взгляд, Киев не выглядел обреченным. Ему просто не хватило мастерства.

Помимо голов, "Бенфика" имела еще два приличных шанса: у Жоао Мариу, при 0:1, и у того же Нереса. "Динамо" зачтем две попытки Цыганкова – при 0:1, и еще две – Караваева, в последние полтайма. Я бы сказал, что, с точки зрения количества острых моментов у ворот, команда Луческу не уступила сопернику. Она уступила в качестве.

Лично мне больше других в этой игре запомнился Нерес (будь я болельщиком "Шахтера", добавил бы: в этом месте я всегда плачу). Под стать ему был и Рафа Силва. Обязательно упомянем кипера Влаходимаса, трижды спасавшего гостей от пропущенного мяча.

У киевлян, наконец-то, блеснул Буяльский. Зато Цыганков провел явно не лучший свой матч: один лишь гол Рамоша, случившийся с его "благословения" и фактически определивший исход поединка, способен перечеркнуть все остальное. Но хотел бы подчеркнуть: это первый по-настоящему неудачный матч Виктора за лето. Как лидеру команды, ему недостает стабильности – это правда. Но не более того.

Что ж, не доросли мы до музыки Лиги чемпионов – для вас это стало открытием? Как по мне, мы знали об этом еще до начала сезона. Повезло пройти "Фенербахче" и получить следующим соперником "Штурм". А теперь пора и честь знать: "Бенфика" смотрелась победителем в нашей паре, что называется, априори.

И поскольку я не верю в чудо в Лиссабоне, то, вероятнее всего, нам с вами не суждено обменяться впечатлениями об ответной игре – а смысл? Будем надеяться, что Лига Европы принесет больше позитивных эмоций. А сегодня поглядим, в состоянии ли мы претендовать на еще одну путевку в этот турнир. Последним из наших претендентов в квалификации стартует "Днепр-1".